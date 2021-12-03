Samsung официально показала смартфон Galaxy S21 FE

Новый смартфон Samsung Galaxy S21 FE появился на официальном сайте Samsung, поэтому теперь нет никаких сомнений относительно того, как он будет выглядеть.
Согласно имеющейся информации, Samsung Galaxy S21 FE получит не меньше 6 ГБ оперативной памяти и будет работать под управлением Android 11. Смартфон должен получить экран диагональю 6,4 дюйма с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц, аккумулятор емкостью 4370 мА•ч и 12-мегапиксельную основную камеру.
В качестве однокристальной системы будет выступать Qualcomm Snapdragon 888 или Samsung Exynos 2100.
Кнопки располагаются на правой части смартфона, снизу должен быть разъем USB-C. По слухам, смартфон будет доступен в черном, зеленом, кремовом и сиреневом цветах.
Сообщается, что Samsung Galaxy S21 FE представят в январе следующего года.
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