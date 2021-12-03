iPad, MacBook и iPhone получат корпуса из титанового сплава

Компания Apple планирует использовать титановые металлы для изготовления корпусов iPad. В будущем MacBook и iPhone также могут получить корпуса из титанового сплава.

По сравнению с нержавеющей сталью титановые сплавы тверже и устойчивее к царапинам. Apple разработала пескоструйную обработку, травление и химический процесс, которые могут придать титановой оболочке глянцевую поверхность, сделав ее более привлекательной. Apple также изучает возможность использования тонких оксидных покрытий на поверхности для решения проблемы отпечатков пальцев.

Этот материал впервые появится у iPad нового поколения. Причина, по которой компания пока не планирует использовать его в iPad Pro, заключается в том, что устройство поддерживает беспроводную зарядку. Если этот материал будет использоваться с iPhone, то, скорее всего, только в центральной металлической рамке. Задняя часть устройства останется стеклянной, что не повлияет на беспроводную зарядку.

Ранее сообщалось, что производство планшетов iPad за последние два месяца было снижено на 50% по сравнению с первоначальным планом ради iPhone 13. Более того, даже комплектующие, которые изначально предназначались для старых моделей iPhone, теперь используются для iPhone 13.