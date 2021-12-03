Как изменятся тарифы на коммуналку до 2024 года: прогноз Кабмина

В Украине в 2022 году тарифы на газ повысят на 20%. При этом электроэнергия подорожает на 17,5%, а горячая вода и отопление – на 16%. В целом же инфляция составит 8%, сообщает Обозреватель.
Об этом говорится в консенсус-прогнозе, который опубликовало Министерство экономики Украины.
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Стоит отметить, что составленный прогноз – результат опроса ведущих, по мнению ведомства, экспертов-аналитиков. При этом озвученные цифры нельзя воспринимать как официальный прогноз министерства.
Как изменятся цены на коммуналку в 2022 году:
В 2023 году:
В 2024 году:
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Отметим, в Украине тариф на газ не будет меняться для населения как минимум до конца отопительного сезона 2021/2022. После, с учетом роста мировых цен, а также прогнозов о том, что в следующем году газ подешевеет незначительно, подорожания избежать будет крайне сложно.
Вместе с газом возникают основания для того, чтобы пересмотреть тарифы на горячую воду и отопление. В себестоимости их генерации голубое топливо занимает до 80%. Также есть основания для повышения тарифов на электроэнергию, однако власти такое подорожание искусственно сдерживают.
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