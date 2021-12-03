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Как изменятся тарифы на коммуналку до 2024 года: прогноз Кабмина

Как изменятся тарифы на коммуналку до 2024 года: прогноз Кабмина

В Украине в 2022 году тарифы на газ повысят на 20%. При этом электроэнергия подорожает на 17,5%, а горячая вода и отопление – на 16%. В целом же инфляция составит 8%, сообщает Обозреватель.

Об этом говорится в консенсус-прогнозе, который опубликовало Министерство экономики Украины.

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Стоит отметить, что составленный прогноз – результат опроса ведущих, по мнению ведомства, экспертов-аналитиков. При этом озвученные цифры нельзя воспринимать как официальный прогноз министерства.

Как изменятся цены на коммуналку в 2022 году:

  • газ +20%;
  • электроэнергия +17,5%;
  • горячая вода и отопление +16%.

В 2023 году:

  • газ +7,5%;
  • электроэнергия +10%;
  • горячая вода и отопление +10%.

В 2024 году:

  • газ +10%;
  • электроэнергия +5%;
  • горячая вода и отопление +7,5%.

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Отметим, в Украине тариф на газ не будет меняться для населения как минимум до конца отопительного сезона 2021/2022. После, с учетом роста мировых цен, а также прогнозов о том, что в следующем году газ подешевеет незначительно, подорожания избежать будет крайне сложно.

Вместе с газом возникают основания для того, чтобы пересмотреть тарифы на горячую воду и отопление. В себестоимости их генерации голубое топливо занимает до 80%. Также есть основания для повышения тарифов на электроэнергию, однако власти такое подорожание искусственно сдерживают.

По материалам Обозреватель
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