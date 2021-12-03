Toyota построит в Северной Америке завод по производству аккумуляторов

Японская компания Toyota построит в США завод по производству аккумуляторов для электрических автомобилей.
Об этом сообщает Kyodo News.
Как отмечается, это будет первый подобный завод японского автомобильного гиганта в Северной Америке.
Завод в штате Северная Каролина должен заработать в 2025 году. Компания заявила, что планирует вложить 1,29 млрд долларов для его запуска.
Сначала на заводе будут работать четыре линии по производству литий-ионных аккумуляторов, каждая будет выпускать литий-ионные аккумуляторы для 200 тыс. автомобилей в год.
Впоследствии количество производственных линий будет расширено по меньшей мере до шести.
В октябре Toyota объявила об инвестировании 3,4 млрд долларов в производство аккумуляторов в США до 2030 года.
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