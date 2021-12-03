0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 28 0

Коррупция и пандемия: Минэкономики назвало главные риски для Украины

Коррупция и пандемия: Минэкономики назвало главные риски для Украины

В консенсус-прогнозе Минэкономики названы главные риски для украинской экономики, также ухудшен прогноз роста ВВП на 2021 и 2022 годы.

Об этом говорится в консенсус-прогнозе Министерства экономики.

Читайте также: Каким будет курс доллара до 2024 года: прогноз Минэкономики

Прежде всего, аналитики подчеркнули риски, связанные с пандемией COVID-19. Именно возникновение новой волны определено как главный риск для развития рынков – как внешних, так и внутренних. По десятибалльной шкале, его оценивают в 8 баллов в этом году и в 7 баллов в следующем году.

“В дальнейшем на 2023-2024 годы оценки для данных рисков из года в год существенно уменьшаются. Это свидетельствует о том, что большинство экспертов склонны полагать, что в ближайший период пандемия, возможно, будет преодолена”, – отмечено в прогнозе.

При этом единственным внутренним риском, высокие оценки которого не меняются на протяжении последних лет, является сохранение высокого уровня коррупции, что сейчас занимает первенство среди высоких интегральных оценок: 10 в 2021 году и 9 в 2022 году, хотя его оценка с годами ослабляется.

Среди самых больших рисков определено усиление гибридных угроз национальной безопасности со стороны РФ. Его оценка постепенно растет с 7 в 2021 году до максимальной отметки в 10 баллов в 2024 году.

Следующим риском является существенный рост цен на мировых энергетических рынках, что эксперты оценили в 9 баллов в следующем году и 7 – в 2023-2024 годах.

Также в Минэкономики определяют возможное сохранение низкой кредитной активности коммерческих банков и оценивают его в 8 баллов в течение 2021-2022 годов с уменьшением до 6 в 2024 году.

Недостаточно быстрое проведение реформ экспертная команда оценила в 8 баллов в течение 2021-2022 годов и в 7 на 2023-2024 годы.

Интересно, что аналитики оценили риск значительного повышения цен на коммунальные тарифы в 8 баллов уже в следующем году. Зато в 2021, 2023 и 2024 годах оценка не превышает 5 баллов.

Также в консенсус-прогнозе добавили риск дефицита средств в экономике, что будет тормозить развитие на пути восстановления экономической активности. Его оценили в 8 баллов в течение 2021-2023 годов и в 7 баллов до 2024 года.

Риски, связанные с ограничением или прекращением транзита газа РФ через Украину, эксперты оценили сдержанно – от 2 до 7 баллов на 2022-2024 годы. Это может быть связано с тем, что Газпром гарантированно будет оплачивать объемы законтрактованного транзита до 2024 года включительно, независимо от физических его объемов.

Кроме того, согласно консенсус-прогнозу в 2023-2024 годах реальный ВВП Украины будет расти на 3,4% и 4% соответственно. Инфляцию оценивают в 6,7% и 6%.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минэкономразвития
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.