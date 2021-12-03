Коррупция и пандемия: Минэкономики назвало главные риски для Украины

В консенсус-прогнозе Минэкономики названы главные риски для украинской экономики, также ухудшен прогноз роста ВВП на 2021 и 2022 годы.
Об этом говорится в консенсус-прогнозе Министерства экономики.
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Прежде всего, аналитики подчеркнули риски, связанные с пандемией COVID-19. Именно возникновение новой волны определено как главный риск для развития рынков – как внешних, так и внутренних. По десятибалльной шкале, его оценивают в 8 баллов в этом году и в 7 баллов в следующем году.
“В дальнейшем на 2023-2024 годы оценки для данных рисков из года в год существенно уменьшаются. Это свидетельствует о том, что большинство экспертов склонны полагать, что в ближайший период пандемия, возможно, будет преодолена”, – отмечено в прогнозе.
При этом единственным внутренним риском, высокие оценки которого не меняются на протяжении последних лет, является сохранение высокого уровня коррупции, что сейчас занимает первенство среди высоких интегральных оценок: 10 в 2021 году и 9 в 2022 году, хотя его оценка с годами ослабляется.
Среди самых больших рисков определено усиление гибридных угроз национальной безопасности со стороны РФ. Его оценка постепенно растет с 7 в 2021 году до максимальной отметки в 10 баллов в 2024 году.
Следующим риском является существенный рост цен на мировых энергетических рынках, что эксперты оценили в 9 баллов в следующем году и 7 – в 2023-2024 годах.
Также в Минэкономики определяют возможное сохранение низкой кредитной активности коммерческих банков и оценивают его в 8 баллов в течение 2021-2022 годов с уменьшением до 6 в 2024 году.
Недостаточно быстрое проведение реформ экспертная команда оценила в 8 баллов в течение 2021-2022 годов и в 7 на 2023-2024 годы.
Интересно, что аналитики оценили риск значительного повышения цен на коммунальные тарифы в 8 баллов уже в следующем году. Зато в 2021, 2023 и 2024 годах оценка не превышает 5 баллов.
Также в консенсус-прогнозе добавили риск дефицита средств в экономике, что будет тормозить развитие на пути восстановления экономической активности. Его оценили в 8 баллов в течение 2021-2023 годов и в 7 баллов до 2024 года.
Риски, связанные с ограничением или прекращением транзита газа РФ через Украину, эксперты оценили сдержанно – от 2 до 7 баллов на 2022-2024 годы. Это может быть связано с тем, что Газпром гарантированно будет оплачивать объемы законтрактованного транзита до 2024 года включительно, независимо от физических его объемов.
Кроме того, согласно консенсус-прогнозу в 2023-2024 годах реальный ВВП Украины будет расти на 3,4% и 4% соответственно. Инфляцию оценивают в 6,7% и 6%.
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