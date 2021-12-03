Топ-20 легковушек с пробегом, которые чаще всего покупали украинцы на вторичном рынке (инфографика)

Finance.ua как сайт, который заботится о ваших финансах, узнал у auto.ria какие авто с пробегом чаще всего покупали украинцы на вторичном рынке.

В ноябре суммарные объемы рынка легковушек с пробегом оказались самыми высокими в 2021 году: 146 тысяч автомобилей, из которых 60 тыс. первых регистраций (после растаможки) и 86 тыс. сделок купли-продажи. Цифры получены из открытых данных ГСЦ МВД.

В отдельно взятом сегменте внутренних перепродаж, который мы здесь рассмотрим подробно, объемы торгов пока вторые с начала года, больше было (на 2 тыс.) лишь в сентябре.

В рейтинге производителей продолжает увеличиваться разрыв между Volkswagen и ВАЗ, которые являются лидерами по объемам, а также на две строчки опустилась марка Hyundai, пропустив вперед Opel и Mercedes-Benz.

Среди отдельных моделей существенных изменений не произошло, разве что незначительные перемещения (по сравнению с предыдущим месяцем) в списке после шестой позиции.





Легковушки с пробегом, принадлежащие к премиум-классу, в ноябре украинцы покупали несколько активнее, чем в предыдущие периоды. Вот несколько марок и их количество, за руль которых сели новые владельцы (или их водители): 23 Bentley, 15 Maserati, 8 Rolls-Royce, 2 Ferrari и один Aston Martin.

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