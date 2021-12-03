Сергей Власко: что можно сделать с вашими данными. И почему следует защищать гаджет от взлома

С каждым годом количество преступлений в виртуальном пространстве растет. Хакеры совершенствуют свои схемы, изобретают новые, с целью завладеть персональными данными пользователей сети.

«Работают» Они как поодиночке, так и образуя целые хакерские группировки международного уровня. По информации киберполиции, только в этом году, совместно с иностранными правоохранителями, было проведено пять международных операций по разоблачению таких группировок.

Кроме этого, разоблачены более 5 тысяч интернет-злоумышленников. А общее количество людей, обратившихся за помощью в подразделения киберполиции, достигает 48 тысяч.

Поговорим, как защитить девайсы от кибератак, распознать взлом и зачем обучать детей кибергигиене с детства.

В чем же ценность похищенных данных из ваших девайсов, и что хакеры с ними делают?

Основной целью любого киберпреступника является заработок, который реализуется через различные механизмы. Так, самый популярный вид атак — Ransoware (вирус-вымогатель) — вид вредоносных программ. По принципу воздействия этот вирус можно разделить по следующим видам: шифрование файлов в системе; препятствование работе с ПК; препятствование работе с браузерами.

После блокировки информации таким образом, злоумышленники требуют выкуп за разблокировку данных.

Кроме этого, хакеры с помощью вредоносного программного обеспечения получают логин и пароль для входа в ваш онлайн-банкинг, для дальнейшего завладения средствами.

Другой вид наживы — получение доступа к вашим социальным сетям, мессенджерам, фото, информации из электронной почты и в дальнейшем использование извлеченной информации как шантаж, для получения денежного вознаграждения.

Также, хакеры, используя ваши персональные данные, создают огромные базы пользователей и продают их компаниям для использования в digital-маркетинге и т. д.

Так, недавно в Аргентине хакер взломал Национальный реестр граждан и выложил в сеть данные 45 миллионов человек. В открытом доступе оказались номер паспорта, дата выдачи и окончания срока его действия, код Trámite (уникальный идентификатор для доступа к госуслугам), идентификационное фото, полное имя, пол, домашний адрес и номер социального страхования.

А в Украине хакеры взломали украинскую сеть аптек. Была заблокирована работа сайта, взломана система информационной защиты компании и отключен Интернет по всей сети. За возобновление работы киберпреступники требовали денежное вознаграждение.

Основные признаки взлома и что делать

Понять, что вас взломали, не так сложно. Гаджеты начинают вести себя «неестественно» и выдавать незапрашиваемые команды и информацию, например:

телефон начинает быстро разряжаться, перегреваться или, даже, сам перезагружается;

вы не можете выключить телефон, или наоборот он сам начинает работать;

во время разговора могут появляться посторонние звуки;

в журнале вызовов есть неизвестные номера;

перестают работать онлайн-пароли;

в соцсетях ваши подписчики начинают получать сообщения, которых вы не отправляли;

появляются непонятные расширения в браузере;

произвольная установка на компьютере программного обеспечения;

некоторые программы самовольно удаляются;

перебои в работе мыши.

Если вы заметили такие признаки на вашем гаджете, надо сменить пароль, или установить, если его нет, проверить доступ к почте и соцсетям и также, по возможности, сменить пароли.

Выйти из ненадежных, непонятных программ и удалить их. Установить надежную антивирусную программу и проверить гаджет на наличие вирусов, и, при необходимости, обращаться к специалисту.

Если вам взломали аккаунт в соцсети, нужно обращаться в службу технической поддержки, если телефон, компьютер, ноутбук — к специалистам сервисных центров.

Как обезопасить свои персональные данные

Знание основных правил кибергигиены поможет защитить частную и финансовую информацию при использовании девайсов. К ним относится:

— использование двухфакторной аутентификации;

— обновление программного обеспечения на компьютерах;

— периодическое обновление и использование сложных паролей, желательно разных для каждой соцсети;

— избегать входа в свои аккаунты с чужих устройств;

— не использовать общедоступный Wi-Fi для онлайн-банкинга и финансовых операций;

— загрузка официального приложения мобильного банкинга, чтобы избежать использования фишингового;

— подключение услуги дополнительного пароля для операций с SIM-картой, для снижения риска перевыпуска вашей карты;

— не переходить по сомнительным ссылкам;

— использовать только проверенные ресурсы для онлайн-шоппинга и отдавать предпочтение наложенному платежу.

Этот список не исчерпывающий, однако соблюдение этих простых правил позволит значительно обезопасить вас и вашу информацию от хищения.

Чему важно научить детей, которые активно пользуются гаджетами?

На сегодняшний день дети с малых лет становятся активными пользователями гаджетов. Поэтому с детства важно обучать правильному их использованию. Почему это важно? — ради безопасности самих детей.

Родителям следует рассказать детям о персональных данных, и что их нужно держать в секрете, не распространять в Интернете, ибо информация, которая попала в сеть, сложно удаляется, или вообще остается там навсегда.

Особенно стоит обратить внимание на возможные знакомства в соцсетях — с незнакомыми сверстниками и «друзьями» могут скрываться злоумышленники, которые психологически воздействуя на детей, втираются в доверие в собственных интересах.

Учите детей такой же кибергигиене, какой пользуетесь сами: не переходить по сомнительным ссылкам, остерегаться мошенников в сети.

Также стоит рассказать об опасности создания интимных фото и объяснить почему нельзя их пересылать через мессенджеры, как и документы и частную информацию. А совсем для малышей лучше использовать программу «родительский контроль».

Бизнес VS кибербезопасность

Стоит отметить, что кибергигиена касается не только частных лиц, но и крайне важна для бизнеса.

Все больше украинских компаний уделяют внимание кибербезопасности, понимая, что это неотъемлемая составляющая построения успешного защищенного бизнеса сегодня.

Поэтому, подытоживая, с ростом технологий и технического прогресса, вопрос кибербезопасности становится неотъемлемой частью нашей жизни. Взлом девайсов и аккаунтов, хищение цифровой личной и финансовой информации, к сожалению, все чаще становятся нашими реалиями. Поэтому самое время быть осведомленными и уметь себя защищать в киберпространстве.

Сергей Власко, CEO Radar Ukraine