0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Авторские колонки рынка
- 85 0

Сергей Власко: что можно сделать с вашими данными. И почему следует защищать гаджет от взлома

Сергей Власко: что можно сделать с вашими данными. И почему следует защищать гаджет от взлома

С каждым годом количество преступлений в виртуальном пространстве растет. Хакеры совершенствуют свои схемы, изобретают новые, с целью завладеть персональными данными пользователей сети.

«Работают» Они как поодиночке, так и образуя целые хакерские группировки международного уровня. По информации киберполиции, только в этом году, совместно с иностранными правоохранителями, было проведено пять международных операций по разоблачению таких группировок.

Кроме этого, разоблачены более 5 тысяч интернет-злоумышленников. А общее количество людей, обратившихся за помощью в подразделения киберполиции, достигает 48 тысяч.

Поговорим, как защитить девайсы от кибератак, распознать взлом и зачем обучать детей кибергигиене с детства.

В чем же ценность похищенных данных из ваших девайсов, и что хакеры с ними делают?

Основной целью любого киберпреступника является заработок, который реализуется через различные механизмы. Так, самый популярный вид атак — Ransoware (вирус-вымогатель) — вид вредоносных программ. По принципу воздействия этот вирус можно разделить по следующим видам: шифрование файлов в системе; препятствование работе с ПК; препятствование работе с браузерами.

После блокировки информации таким образом, злоумышленники требуют выкуп за разблокировку данных.

Кроме этого, хакеры с помощью вредоносного программного обеспечения получают логин и пароль для входа в ваш онлайн-банкинг, для дальнейшего завладения средствами.

Другой вид наживы — получение доступа к вашим социальным сетям, мессенджерам, фото, информации из электронной почты и в дальнейшем использование извлеченной информации как шантаж, для получения денежного вознаграждения.

Также, хакеры, используя ваши персональные данные, создают огромные базы пользователей и продают их компаниям для использования в digital-маркетинге и т. д.

Так, недавно в Аргентине хакер взломал Национальный реестр граждан и выложил в сеть данные 45 миллионов человек. В открытом доступе оказались номер паспорта, дата выдачи и окончания срока его действия, код Trámite (уникальный идентификатор для доступа к госуслугам), идентификационное фото, полное имя, пол, домашний адрес и номер социального страхования.

А в Украине хакеры взломали украинскую сеть аптек. Была заблокирована работа сайта, взломана система информационной защиты компании и отключен Интернет по всей сети. За возобновление работы киберпреступники требовали денежное вознаграждение.

Основные признаки взлома и что делать

Понять, что вас взломали, не так сложно. Гаджеты начинают вести себя «неестественно» и выдавать незапрашиваемые команды и информацию, например:

  • телефон начинает быстро разряжаться, перегреваться или, даже, сам перезагружается;
  • вы не можете выключить телефон, или наоборот он сам начинает работать;
  • во время разговора могут появляться посторонние звуки;
  • в журнале вызовов есть неизвестные номера;
  • перестают работать онлайн-пароли;
  • в соцсетях ваши подписчики начинают получать сообщения, которых вы не отправляли;
  • появляются непонятные расширения в браузере;
  • произвольная установка на компьютере программного обеспечения;
  • некоторые программы самовольно удаляются;
  • перебои в работе мыши.

Если вы заметили такие признаки на вашем гаджете, надо сменить пароль, или установить, если его нет, проверить доступ к почте и соцсетям и также, по возможности, сменить пароли.

Выйти из ненадежных, непонятных программ и удалить их. Установить надежную антивирусную программу и проверить гаджет на наличие вирусов, и, при необходимости, обращаться к специалисту.

Если вам взломали аккаунт в соцсети, нужно обращаться в службу технической поддержки, если телефон, компьютер, ноутбук — к специалистам сервисных центров.

Как обезопасить свои персональные данные

Знание основных правил кибергигиены поможет защитить частную и финансовую информацию при использовании девайсов. К ним относится:
— использование двухфакторной аутентификации;
— обновление программного обеспечения на компьютерах;
— периодическое обновление и использование сложных паролей, желательно разных для каждой соцсети;
— избегать входа в свои аккаунты с чужих устройств;
— не использовать общедоступный Wi-Fi для онлайн-банкинга и финансовых операций;
— загрузка официального приложения мобильного банкинга, чтобы избежать использования фишингового;
— подключение услуги дополнительного пароля для операций с SIM-картой, для снижения риска перевыпуска вашей карты;
— не переходить по сомнительным ссылкам;
— использовать только проверенные ресурсы для онлайн-шоппинга и отдавать предпочтение наложенному платежу.

Этот список не исчерпывающий, однако соблюдение этих простых правил позволит значительно обезопасить вас и вашу информацию от хищения.

Чему важно научить детей, которые активно пользуются гаджетами?

На сегодняшний день дети с малых лет становятся активными пользователями гаджетов. Поэтому с детства важно обучать правильному их использованию. Почему это важно? — ради безопасности самих детей.

Родителям следует рассказать детям о персональных данных, и что их нужно держать в секрете, не распространять в Интернете, ибо информация, которая попала в сеть, сложно удаляется, или вообще остается там навсегда.

Особенно стоит обратить внимание на возможные знакомства в соцсетях — с незнакомыми сверстниками и «друзьями» могут скрываться злоумышленники, которые психологически воздействуя на детей, втираются в доверие в собственных интересах.

Учите детей такой же кибергигиене, какой пользуетесь сами: не переходить по сомнительным ссылкам, остерегаться мошенников в сети.

Также стоит рассказать об опасности создания интимных фото и объяснить почему нельзя их пересылать через мессенджеры, как и документы и частную информацию. А совсем для малышей лучше использовать программу «родительский контроль».

Бизнес VS кибербезопасность

Стоит отметить, что кибергигиена касается не только частных лиц, но и крайне важна для бизнеса.

Все больше украинских компаний уделяют внимание кибербезопасности, понимая, что это неотъемлемая составляющая построения успешного защищенного бизнеса сегодня.

Поэтому, подытоживая, с ростом технологий и технического прогресса, вопрос кибербезопасности становится неотъемлемой частью нашей жизни. Взлом девайсов и аккаунтов, хищение цифровой личной и финансовой информации, к сожалению, все чаще становятся нашими реалиями. Поэтому самое время быть осведомленными и уметь себя защищать в киберпространстве.

Сергей Власко, CEO Radar Ukraine

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

  • !

    Колонка отражает исключительно точку зрения автора и может не совпадать с мнением редакции. Публикация колонок осуществляется согласно Правил, а Finance.ua выполняет лишь роль носителя. Копировать эти авторские материалы можно только при наличии ссылки на автора и Finance.ua.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.