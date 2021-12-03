Украина вошла в топ-30 стран мира по дешевизне электроэнергии

Украина заняла 30 место в рейтинге стран по стоимости электричества, составленном компанией Cable.co.uk. Средняя цена 1 кВт⋅ч по стране составляет 1,56 грн ($0,057), а ценовой “потолок” – 1,68 грн ($0,062).

Первенство в дешевизне э/э досталось Ливии, где 1 кВт⋅ч стоит $0,007. Самая дорогая электроэнергия оказалась на Соломоновых островах. Там населению приходится платить по $0,692 за 1 кВт⋅ч.

В странах СНГ зафиксированы одни из самых дешевых средних расценок на электричество. Все они вошли в топ-70 рейтинга. При этом Кыргызстан расположился на 4 месте ($0,017), Таджикистан – на 6-м ($0,023), а Узбекистан – на 7-м ($0,027). Россия заняла 22 место ($0,050). Двумя ступеньками ниже – Азербайджан ($0,051).