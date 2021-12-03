Проект реконструкции аэропорта Киев будет стоить почти 17 млн грн

Победителем тендера на разработку проектно-сметной документации для реконструкции аэродрома международного аэропорта Киев стало ООО Синкс плюс международная инжиниринговая и консалтинговая компания.

Об этом пишет профильное издание ЦТС со ссылкой на результаты тендера в системе ProZorro.

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Ценовое предложение составило 16 999 950 грн. Срок выполнения работ – до 30 июня 2022 года.

В то же время другой участник аукциона ООО Институт Укргорпроект подал жалобу относительно процедуры проведения торгов.

Ранее сообщалось, что в 2024 году аэропорт Киев (Жуляны) закроется на год для реконструкции взлетно-посадочной полосы, чтобы в будущем иметь возможность принимать более тяжелые самолеты.