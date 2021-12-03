Новые размеры зарплат на ближайшие три года

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у Министерства экономики о прогнозе зарплат на следующий год.

Средняя зарплата в 2022 году составит 15 778 грн, а в 2023-м увеличится до 17 425 грн.

Минималку же в следующем году увеличат только в октябре и только на 200 грн.

В ближайшие три года, согласно оценкам аналитиков:

в 2022 году – 15 778 грн;

в 2023 году – 17 425 грн;

в 2024 году – 19 258 грн.

Минимальная же зарплата в 2022 году составит всего лишь 6500 грн, и 6700 грн – с октября.

Справка Finance.ua:

Как отмечается в аналитике Госстата, мужчины в Украине зарабатывают более чем на 3 тыс. грн больше женщин. Среднемесячная зарплата женщин по результатам III квартала в этом году составила 12 661 грн;

мужчины за аналогичный промежуток времени в среднем зарабатывали 15 958 грн. Таким образом зарплата женщин сейчас составляет 79,3% от заработка мужчин.

к примеру, в Финляндии правительство планирует принять новый закон, который позволяет сотрудникам проверять, сколько зарабатывают их коллеги. Например, работник может подозревать, что подвергается дискриминации. Это часть попытки сократить разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами.

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