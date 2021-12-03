Новые размеры зарплат на ближайшие три года

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у Министерства экономики о прогнозе зарплат на следующий год.
Средняя зарплата в 2022 году составит 15 778 грн, а в 2023-м увеличится до 17 425 грн.
Минималку же в следующем году увеличат только в октябре и только на 200 грн.
В ближайшие три года, согласно оценкам аналитиков:
Минимальная же зарплата в 2022 году составит всего лишь 6500 грн, и 6700 грн – с октября.
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