Акции Tesla «падают» четыре дня подряд

Акции Tesla Inc. восстановили большую часть своих предыдущих потерь и закрылись небольшим падением, проигнорировав сообщение о том, что регулирующие органы начали расследование в отношении компании по производству электромобилей.

Как пишет Bloomberg, на утренних торгах в Нью-Йорке акции упали на 6,4% до 950,50 доллара. Это было на 23% ниже рекордного максимума закрытия в 1229,91 доллара, достигнутого всего месяц назад – 4 ноября. Говорят, что акции выходят на медвежий рынок, когда они падают на 20% по итогам закрытия.

Рыночная стоимость Tesla также ненадолго упала ниже 1 трлн долларов впервые с тех пор, как она достигла этого уровня 25 октября, однако акции снизились на 0,6% при рыночной стоимости 1,01 трлн долларов.

Напомним, агентство Рейтер сообщило в понедельник, что Комиссия по ценным бумагам и биржам начала расследование в отношении Tesla в связи с заявлениями потребителей о дефектах солнечных панелей, ссылаясь на письмо агентства.

New York Times также сообщила, что инженеры Tesla поставили под сомнение безопасность системы автопилота компании, которая является предметом расследования Национального управления безопасности дорожного движения.

«Солнечный бизнес стал катастрофой для истории Tesla, и Уолл-стрит по-прежнему разочарована этим сегментом бизнеса», – сказал аналитик Wedbush Дэниел Айвз, добавив, что это усиливает нервозность среди инвесторов в то время, когда на более широком рынке наблюдается турбулентность в отношении имен с высокой оценкой.

Тесла была в затруднительном положении, начиная с 1 декабря, ее акции упали более чем на 11 % в последние три торговых дня прошлой недели.

Постоянная распродажа акций главным исполнительным директором компании Илоном Маском, который уже продал акций на сумму более 10 миллиардов долларов, также повлияла на настроения инвесторов. Учитывая, что Маску еще предстоит многое сделать, прежде чем продать 10 % своей доли – как обсуждалось в опросе в Twitter в начале ноября – акции Tesla могут оставаться нестабильными в ближайшие недели.