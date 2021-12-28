Уоррен Баффет посоветовал, куда вкладывать деньги в условиях инфляции

Весь мир переживает рекордные темпы инфляции. Чтобы не сидеть и не смотреть, как покупательная способность сбережений падает, можно вложить их в активы, в которые инвестирует миллиардер Уоррен Баффет, один из самых успешных инвесторов сегодняшнего дня, пишет Yahoo! Finance.
В октябре инфляция в США составила 6,2% в годовом измерении. Если раньше власти еще заявляли о временности роста цен, то сейчас риторика изменилась.
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«Пожалуй, настало удачное время отказаться от этого слова „временность“ и попытаться более четко объяснить, что мы имеем в виду. Я думаю, что риск роста инфляции вырос», — сказал глава ФРС Джером Пауэлл.
К слову, в Украине инфляция еще на более высоком уровне — в октябре она составила 10,9% в годовом измерении.
Во что вкладывать деньги? Легендарный Уоррен Баффет имеет на своем опыте организацию инвестиционного портфеля в то время, когда процент инфляции был двузначным. Главное, чтобы компания, акцию которой покупает инвестор в условиях инфляции, соответствовала 2 условиям:
Таким требованиям в портфеле Уоррена Баффета соответствуют следующие активы.
American Express. American Express продемонстрировала, что может легко поднимать цены — годовая плата за платиновую карту выросла с 550 долларов сразу до 695 долларов. К тому же инфляция только играет на руку компании — она зарабатывает на проценте от сделок. Поскольку сумма транзакций выросла, то и доходы соответственно стали больше.
Berkshire Hathaway Уоррена Баффета владеет 151,6 миллиона акций AXP на сумму более 23 миллиардов долларов. За последний год акции принесли инвестору 25% дохода.
Coca-Cola. Coca-Cola — надежная инвестиция, поскольку бутылка этого напитка доступна большинству людям даже во времена кризиса. Учитывая свою весомую позицию на рынке, компания может поднять цены или прибегнуть к хитрости — оставить цену прежней, но уменьшить размер бутылки.
Уоррен Баффет держит Coca-Cola в своем портфеле с конца 80-х. Сегодня Berkshire владеет 400 миллионами акций компании на сумму примерно 20,1 миллиарда долларов.
Apple. Новые модели iPhone становятся все дороже. Последний iPhone 13 Pro может обойтись в 1600 долларов. Хотя конкуренты предлагают более дешевые устройства, многие потребители не хотят жить за пределами сообщества Apple.
Сегодня Apple занимают ключевое место в портфеле Баффета — 40%. Одной из причин такой концентрации является явный рост курса акций технологического гиганта. За последние пять лет акции Apple выросли на 491%.
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