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Укрзализныця не будет повышать тарифы на грузоперевозки в 2022 году

Укрзализныця не будет повышать тарифы на грузоперевозки в 2022 году

Укрзализныця в 2022 году не намерена дополнительно повышать тарифы на грузовые перевозки.

Об этом заявил председатель правления УЗ Александр Камышин во время инфраструктурного дня Европейской Бизнес Ассоциации.

«Те два повышения, которые уже приняты, серьезно бьют по бизнесу. У нас нет планов повышения на 2022 год тарифов на грузовые перевозки», — сказал он.

По словам Камышина, УЗ планирует эффективно распорядиться средствами от двухэтапного повышения грузовых тарифов, одобренного во второй половине 2021 года.

Он добавил, что рост тарифов составляет $1,5−2 за тонну для отдельных грузов и весьма ощутим для бизнеса.

Камышин подчеркнул, что принятое в 2021 году повышение тарифов было направлено на сближение тарифных классов, но тарифная система еще нуждается в работе «сама по себе».

После настройки тарифной системы, отметил Камышин, целесообразно перейти к привязке тарифов к индексу промышленных цен и автоматически менять их без ручного вмешательства.

Как сообщалось со ссылкой на приказ Мининфраструктуры от 29 октября, с началом 2022 года тарифы на перевозки грузов первого тарифного класса железнодорожных перевозок вырастут на 9%.

Этому предшествовало решение о повышении тарифов с 17 августа 2021 года на грузоперевозки грузов 1 и 2 тарифных классов на 8%, а с января 2022 года — на 20,4% и 6,5% соответственно.

Укрзализныця оценивает дополнительные доходы от повышения тарифов в 2 млрд грн в 2021 году и 12,3 млрд грн — в 2022 году.

По материалам НВ
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