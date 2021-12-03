Дмитрий Дубилет запускает бесплатный Telegram-бот для оформления отпусков сотрудниками

Сооснователь мобильного интернет-банка monobank и бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщает, что его команда создала Telegram-бот для малого и среднего бизнеса, который призван максимально облегчить механизм оформления отпусков и больничных сотрудниками той или иной компании.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Как это часто бывает, мы сначала создали его для внутренних нужд, а потом решили сделать доступным для всех. Мне кажется, он может стать одним из самых популярных ботов в Украине», — заявил Дубилет.

При этом пока сервис доступен не напрямую, а лишь по приглашению, которое будет прислано оставившим заявку по ссылке forms.gle/M1BsoFLTtvjsHp2FA. По словам Дубилета, такая мера принята, чтобы плавно распределить нагрузку на бот.

«Сначала вы заходите в бот и в пару кликов создаете компанию. Затем вы получаете ссылку, которую нужно отправить сотрудникам — по ней они могут „войти“ в эту компанию. Если сотрудник хочет пойти в отпуск или вынужден взять больничный, он просто нажимает соответствующую кнопку в боте», — рассказал он о принципе работы сервиса.

Когда сотрудник будет подавать заявку впервые, ему также нужно будет указать руководителя, который будет согласовывать или отклонять его заявки.

Причем когда согласующему будет приходить заявка, он сразу будет видеть, сколько дней отпуска в этом году сотрудник уже брал, а также кто еще в компании идет в отпуск в это время.

Также в боте можно посмотреть, кто из коллег находится или собирается уйти в отпуск, а также посмотреть общую статистику, кто сколько дней отдыхал.

«Этот инструмент не подойдет крупным компаниям с кадровым документооборотом (хотя, может, сделаем в будущем интеграцию). Но для компаний до 200 человек, где согласование отпусков и больничных имеет информационный характер, в самый раз», — добавил Дубилет.