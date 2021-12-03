0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 27 0

Верховный Суд отменил возврат лицензии банку «Хрещатик»

Верховный Суд отменил возврат лицензии банку «Хрещатик»

Верховный Суд отменил решение Окружного админсуда и Шестого апелляционного суда о возврате лицензии банку «Хрещатик».

Верховный Суд частично удовлетворил кассационные жалобы Нацбанка, Фонда гарантирования вкладов и ликвидатора, сообщает finbalance со ссылкой на решение суда.

Инициатором исков о возврате лицензии была компания «Укрфинком» (экс-акционер банка «Хрещатик»).

Верховный Суд на основании так называемого «антиколомойского» закона закрыл производство в части исковых требований о возврате банку «Хрещатик» банковской лицензии, генеральной лицензии на осуществление валютных операций, а также об отмене записи в госреестре о прекращении банка как юрлица в результате ликвидации и возврате свидетельства участника ФГВФЛ.

13 октября 2020 года Шестой апелляционный админсуд Киева отменил решение НБУ о признании неплатежеспособным и ликвидации банка «Хрещатик», однако закрыл производство в части исковых требований о возврате банку «Хрещатик» банковской лицензии, а также об отмене записи в госреестре о прекращении банка как юрлица в результате ликвидации.

Банк «Хрещатик» работал на рынке с 1993 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Ключевыми владельцами финучреждения были Андрей Иванов с долей 37,44%, Киевская городская госадминистрация с долей 25% и Николай Солдатенко с долей 24,24%.

Национальный банк в апреле 2016 года признал банк «Хрещатик» неплатежеспособным, а через два месяца клиенты банка инициировали судебное разбирательство о правомерности этого решения.

В конце мая 2019 года Верховный Суд подтвердил правомерность решения НБУ о ликвидации банка «Хрещатик».

В июне 2019 года Нацбанк принял повторное решение об отзыве лицензии у банка «Хрещатик», в связи с чем Фонд гарантирования вкладов физических лиц возобновил его ликвидацию.

2 октября 2020 года ФГВФЛ завершил ликвидацию и выплаты вкладчикам неплатежеспособного банка «Хрещатик».

Сейчас бенефициаром «Укрфинком» в госреестре значится Семенов Андрей Владимирович (первый заместитель председателя правления банка «Хрещатик»), а учредителем указана «Международная бизнес компания „Алесио Юниверсал С. А.“» (Британские Виргинские острова).

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.