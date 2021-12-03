Верховный Суд отменил возврат лицензии банку «Хрещатик»

Верховный Суд отменил решение Окружного админсуда и Шестого апелляционного суда о возврате лицензии банку «Хрещатик».

Верховный Суд частично удовлетворил кассационные жалобы Нацбанка, Фонда гарантирования вкладов и ликвидатора, сообщает finbalance со ссылкой на решение суда.

Инициатором исков о возврате лицензии была компания «Укрфинком» (экс-акционер банка «Хрещатик»).

Верховный Суд на основании так называемого «антиколомойского» закона закрыл производство в части исковых требований о возврате банку «Хрещатик» банковской лицензии, генеральной лицензии на осуществление валютных операций, а также об отмене записи в госреестре о прекращении банка как юрлица в результате ликвидации и возврате свидетельства участника ФГВФЛ.

13 октября 2020 года Шестой апелляционный админсуд Киева отменил решение НБУ о признании неплатежеспособным и ликвидации банка «Хрещатик», однако закрыл производство в части исковых требований о возврате банку «Хрещатик» банковской лицензии, а также об отмене записи в госреестре о прекращении банка как юрлица в результате ликвидации.

Банк «Хрещатик» работал на рынке с 1993 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Ключевыми владельцами финучреждения были Андрей Иванов с долей 37,44%, Киевская городская госадминистрация с долей 25% и Николай Солдатенко с долей 24,24%.

Национальный банк в апреле 2016 года признал банк «Хрещатик» неплатежеспособным, а через два месяца клиенты банка инициировали судебное разбирательство о правомерности этого решения.

В конце мая 2019 года Верховный Суд подтвердил правомерность решения НБУ о ликвидации банка «Хрещатик».

В июне 2019 года Нацбанк принял повторное решение об отзыве лицензии у банка «Хрещатик», в связи с чем Фонд гарантирования вкладов физических лиц возобновил его ликвидацию.

2 октября 2020 года ФГВФЛ завершил ликвидацию и выплаты вкладчикам неплатежеспособного банка «Хрещатик».

Сейчас бенефициаром «Укрфинком» в госреестре значится Семенов Андрей Владимирович (первый заместитель председателя правления банка «Хрещатик»), а учредителем указана «Международная бизнес компания „Алесио Юниверсал С. А.“» (Британские Виргинские острова).