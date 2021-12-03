Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у ФГВФО, как открыть текущий счет в банке.

Кто может открыть счет. Подросток в возрасте от 14 до 18 лет может самостоятельно открыть счет на свое имя. Родители, усыновители или опекуны могут открыть счет своему малолетнему ребенку.

Выбрать для обслуживания можно любой банк. Количество счетов не ограничивается. Счета могут быть в национальной и иностранных валютах.

Договор с банком заключается исключительно в письменной форме: бумажной или электронной. Они имеют одинаковую юридическую силу.

В отделении банка:

Нужно предъявить работнику банка паспорт, ID-карту или другой документ, удостоверяющий личность, и регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов.

Заполнить заявление об открытии счета.

Банк проверит документы и личность клиента. Это называется идентификация и верификация.

Затем заключите договор банковского счета и получите свой экземпляр.

Текущий счет. Используется для собственных нужд. Доступ к счету осуществляется через отделение банка или с помощью онлайн-банкинга.

Текущий счет, к которому выпущена платежная карта. Используется для расчетов, получения заработной платы или социальных выплат с помощью платежной карты через отделение или онлайн-банкинг.

Для накопления средств. Это депозиты. На сумму средств на таких счетах начисляются проценты. Для накопления средств.

Текущие счета, которые открываются для собственных нужд, нельзя использовать для операций, связанных с предпринимательской и независимой профессиональной деятельностью. Для этих целей нужно открывать отдельные счета.

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