НАПК обновило порядок проверки антикоррупционных деклараций

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) утвердило порядок проверки факта подачи субъектами декларирования деклараций, который вступил в силу 1 декабря 2021 года.

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Как отмечается, с 1 декабря 2021 года изменились некоторые положения порядка проверки своевременности подачи деклараций работниками. Такую проверку осуществляют антикоррупционные уполномоченные.

Обновлены сроки, в которые антикоррупционный уполномоченный проверяет факт подачи деклараций, следующим образом:

ежегодные декларации, которые подаются ежегодно и после прекращения деятельности – в течение 10 рабочих дней с предельной даты подачи таких деклараций;

декларации при увольнении и декларации субъектов декларирования, которые прекращают деятельность, связанную с выполнением функций государства или местного самоуправления, в течение 10 рабочих дней после истечения срока в 30 календарных дней со дня прекращения деятельности;

декларации, которые подают лица в случае вхождения в состав конкурсных комиссий, образованных в соответствии с Законами Украины «О государственной службе», «О службе в органах местного самоуправления» и других Законов, Общественного совета добропорядочности – в течение 10 рабочих дней от предельной даты подачи таких деклараций.

Также обновляется форма уведомления НАПК о факте неподачи или несвоевременной подачи декларации:

следует указывать информацию о воинском звании, если его имеет работник, и ставить отметку, занимает ли он (или занимал) должность, которая предполагает занятие ответственного или особо ответственного положения в соответствии с Законом.

Справка Finance.ua:

при заполнении нулевой декларации желающие задекларировать свои активы могут случайно совершить ошибки. Будет ли проводиться проверка поданных деклараций, рассказали в пресс-службе ГНС ;