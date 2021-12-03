НАПК обновило порядок проверки антикоррупционных деклараций

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) утвердило порядок проверки факта подачи субъектами декларирования деклараций, который вступил в силу 1 декабря 2021 года.
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Как отмечается, с 1 декабря 2021 года изменились некоторые положения порядка проверки своевременности подачи деклараций работниками. Такую проверку осуществляют антикоррупционные уполномоченные.
Обновлены сроки, в которые антикоррупционный уполномоченный проверяет факт подачи деклараций, следующим образом:
Также обновляется форма уведомления НАПК о факте неподачи или несвоевременной подачи декларации:
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