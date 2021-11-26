Межбанк: доллар укрепился

В пятницу торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,26/27,28 UAH/USD.
В течение 25 минут с момента открытия доллар сумел отвоевать в цене одну копейку и к 10:30 достиг до уровня 27,27/27,29 UAH/USD.
Однако на таком уровне курс американской нацвалюты на Межбанке смог продержаться лишь к 10:40, а уже к 10:45 доллар упал к отметке 27,26/27,28 UAH/USD. На этой же отметке курс безналичного доллара продержался до 11:00.
К 14:00 доллар достиг 27,31-27,33 UAH/USD. А к 16:00 пошел на повышение 27,32-27,34 UAH/USD и на этой отметке закончил.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,30/ 27,32
евро – 30,86 / 30,89
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Миллиардер из США объяснил, почему не стоит хранить наличныеВчера, 17:33 - 5660 13
В Украине по бумагам около 2 млн граждан получают минимальную зарплату — экспертВчера, 21:30 - 963 10
С сегодняшнего дня в Украине изменился размер алиментовПозавчера, 19:00 - 9682 6
Кличко назвал цены на проезд в Киеве7 ч. назад - 1408 4
Украинцы смогут получать до $20 тыс., - Арахамия об идее «экономического паспорта»7 ч. назад - 660 4
Кого больше всего ищут работодатели: вакансии, зарплаты (инфографика)10 ч. назад - 5828 1
В Украине открыто новое месторождение с рекордными запасами газа7 ч. назад - 2649
Стало известно, сколько украинцев выехали на заработки за границуВчера, 21:02 - 1711
Кличко назвал цены на проезд в Киеве7 ч. назад - 1408 4
В Украине по бумагам около 2 млн граждан получают минимальную зарплату — экспертВчера, 21:30 - 963 10
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)7 ч. назад - 131
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 746 2
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 1040
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 295
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 907 1