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Предлагали вложить в криптовалюту: в Одессе разоблачили мошеннические колл-центры

Предлагали вложить в криптовалюту: в Одессе разоблачили мошеннические колл-центры

В Одессе правоохранители разоблачили нелегальную деятельность двух мошеннических колл-центров. Злоумышленники обманывали иностранцев, предлагая вложить деньги в криптовалюты.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

По данным следствия, колл-центры в Одессе предлагали иностранцам банковские услуги и вклады в криптовалюты и другие финансовые активы. Таким образом мошенники получали данные банковских карт и похищали с них деньги.

Среди пострадавших от действий мошенников граждане Германии, Польши, Чехии, Италии и России. Сумму похищенных злоумышленниками денег правоохранители устанавливают.


Фото: Национальная полиция

В рамках обысков в колл-центрах изъяли:

  • компьютерную технику;
  • флеш-накопители;
  • документацию и черновые записи;
  • банковские карты.


Фото: Национальная полиция

Правоохранители извлекают информацию из изъятой техники, устанавливают причастных к мошенничеству и пострадавших.

По материалам РБК-Украина
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