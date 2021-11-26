Предлагали вложить в криптовалюту: в Одессе разоблачили мошеннические колл-центры

В Одессе правоохранители разоблачили нелегальную деятельность двух мошеннических колл-центров. Злоумышленники обманывали иностранцев, предлагая вложить деньги в криптовалюты.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.
По данным следствия, колл-центры в Одессе предлагали иностранцам банковские услуги и вклады в криптовалюты и другие финансовые активы. Таким образом мошенники получали данные банковских карт и похищали с них деньги.
Среди пострадавших от действий мошенников граждане Германии, Польши, Чехии, Италии и России. Сумму похищенных злоумышленниками денег правоохранители устанавливают.
Фото: Национальная полиция
В рамках обысков в колл-центрах изъяли:
Фото: Национальная полиция
Правоохранители извлекают информацию из изъятой техники, устанавливают причастных к мошенничеству и пострадавших.
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