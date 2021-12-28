Можно ли продать ипотечную квартиру

В Украине за оформление продажи ипотечной квартиры берутся крайне редко: ни нотариусы, ни банковские учреждения не заинтересованы в подписании таких договоров. Ведь, согласно Закону Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений», реализация жилья с обременением запрещена.
Нотариусы удостоверяют заключение сделок о продаже ипотечной недвижимости очень редко. Finance.ua как портал, следящий за рынком недвижимости, рассказывает о причинах и способах продажи квартиры в ипотеке.
Как отмечают эксперты портала Flombu для продажи жилья, тем более ипотечного, всегда есть важная причина. Чаще всего решиться на продажу квартиры, находящейся в ипотеке, побуждают три фактора:
Как продать недвижимость в ипотеке? Эксперты поделились возможным вариантом, при котором, вероятно, удастся продать ипотечную квартиру. Однако, каждая ситуация по продаже недвижимости в ипотеке требует изучения и отдельного подхода в реализации.
Прежде всего владельцу дома с обременением нужно найти клиента. Того, кто захочет купить ипотечную недвижимость, сейчас найти нелегко, особенно при выгодных для продавца условиях. Однако, если удалось найти покупателя ипотечного жилья, сперва следует устно договориться с ним об отчуждении недвижимого имущества.
Как и любое имущество, квартиру с обременением можно продать на выгодных, невыгодных и убыточных условиях:
Варианты договоренностей между продавцом и покупателем жилья с обременением они согласовывают самостоятельно.
Далее владелец ипотечной квартиры и покупатель обращаются в банк. Они извещают банк о намерении провести куплю-продажу ипотечной недвижимости. В свою очередь, банк рассматривает кандидатуру потенциального покупателя квартиры, особенно его платежеспособность, и дает или нет разрешение на такую процедуру.
Если банк согласился на то, чтобы продать недвижимость, которая находится в ипотеке, новому покупателю, три стороны (продавец, покупатель и банк) должны отразить это документально.
На последнем этапе три стороны обращаются к нотариусу. Чтобы оформить переход ипотечной квартиры от одного собственника к другому, на практике действуют так: заключают договор о купле-продаже недвижимости между продавцом и покупателем, а между банком и новым собственником жилья – договор о замене плательщика, или, как вариант, оформляется новый ипотечный договор.
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