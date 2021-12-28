ТОП-10 стран, из которых украинцы привозят подержанные авто (инфографика)

63,6% подержанных легковушек в 2021 году были приобретены в странах Европейского Союза. Однако если разделить эту статистику на конкретные страны, картина импорта становится более четкой. Аналитики Института исследований авторынка проанализировали официальную статистику Государственной таможенной статистики и определили ТОП-10 самых популярных стран, откуда украинцы привозили авто с пробегом в 2021 году.
Откуда украинцы больше всего привозят подержанные легковушки?
Больше всего в течение января-октября 2021 года в Украину импортировали подержанные легковушки из США. За 10 месяцев этого года украинцы приобрели 135 тысяч машин с пробегом, которые были экспортированы из Америки. В большинстве случаев — это автомобили со страховых аукционов, после ДТП или других повреждений.
На втором месте — Польша. В 19% случаев подержанные авто экспортировали именно оттуда. Всего с начала года оттуда привезли 94 тысячи машин. Стоит заметить, что сюда попали две категории автомобилей. Первая — это бывшие так называемые еврономера, то есть авто иностранной регистрации, ввезенные в Украину без растаможки, период легализации которых длился с июня по ноябрь. Значительное их количество было зарегистрировано в Польше, поэтому они попали в эту статистику. Вторая категория — подержанные автомобили из Европы, которые ввозили по официальной процедуре импорта. Часто в таких случаях автомобили были «свежепригнанными» в Польшу для перепродажи из других стран ЕС, без пробега по польским дорогам, однако формально договор купли-продажи заключался на территории этой страны, что и отражено в таможенной статистике.
Третье место занимают авто, приобретенные в Германии, стране с наиболее развитой автомобильной промышленностью и соответственно крупнейшим автомобильным рынком в ЕС. За 10 месяцев 2021 года оттуда привезли 12,4% от общего количества автомобилей — 61 тысячу. Машины из этой страны едва ли не больше всего ценятся среди любителей «не битых — не рисованных» европейских автомобилей.
На четвертом месте — машины, экспортированные из Литвы (11,4%, 56 тыс. шт.). Четвертое место в рейтинге эта страна заняла благодаря все тем же «еврономерам», которые украинцам нравилось регистрировать и в этой стране. Резкий рост доли этой страны в структуре импорта в течение льготного периода «легализации» авто иностранной регистрации — яркое тому подтверждение. В других случаях автомобили в Литве покупают украинцы, для которых сложно сделать это в странах Европы. Литва — своеобразный транзитный «хаб», куда свозят автомобили с целой Европы, готовят к продаже и перепродают в страны Восточной Европы и ближнего Востока.
Пятое место заняла Эстония (4,1%, 20 тыс. шт.). Часть из этих машин — опять же, бывшие «еврономера». Другая часть — автомобили, приобретенные на более развитых рынках Европейского Союза и перепроданные эстонскими компаниями украинцам.
Подержанные авто из Южной Кореи заняли шестое место. Таких ввезли почти 12 тысяч в течение января-октября 2021 года (2,4% от общего количества). Приобретены эти машины в большинстве случаев на местных аукционах. Часто после работы в службах такси. Однако выгодная цена в сочетании с комплектациями, которых нет в странах ЕС, позволила попасть подержанным авто из Южной Кореи в топ-10. Если вы видите на дороге оранжевый Hyundai Sonata с газовым двигателем — это классический представитель «корейского» сегмента автоимпорта.
Следующие три страны — Чехия (2,3%), Словакия (1,9%) и Венгрия (1,7%) попали в статистику также только благодаря компаниям, которые перепродают подержанные автомобили из других стран Европейского Союза. В других случаях местные авторынки не являются привлекательными для украинцев.
Замыкает топ-10 еще один транспортный «хаб» — Грузия. Оттуда в Украину экспортировали 8,3 тыс. б/у авто (1,7%). Абсолютное большинство из них — это реэкспорт. Простыми словами — ввозимые из других стран машины проходят полный цикл предпродажной подготовки, включая ремонт и оформление всех необходимых документов.
Динамика за год. Из самых больших изменений, произошедших в 2021 году, эксперты выделяют следующие:
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