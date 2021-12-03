Как безопасно купить б/у авто

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал в OLX, как безопасно купить продержанный автомобиль.

Водители в Украине часто выбирают б/у авто для покупки. На что обращать внимание при покупке транспортного средства у собственника и как сделать правильный выбор.

Что может помочь при покупке:

Заручитесь поддержкой экспертов. За услуги посредников придется заплатить 1-5% от стоимости автомобиля. Туда входит сопровождение клиента с момента обращения до выбора, покупки и переоформления машины на нового владельца. Как правило, до того, как предложить машину покупателю, посредник узнает о ней все. Он познакомился с ее продавцом, осмотрел транспортное средство вживую, зафиксировал на фото и видео ее состояние, проверил информацию по VIN-коду и прочую документацию.

Определите, что хотите купить. Определите свои приоритеты – критерии выбора б/у автомобиля, на которые будете ориентироваться: марка и модель. Поговорите с водителями выбранных моделей, механиками на специализированных СТО, почитайте профильные форумы, чаты, группы в социальных сетях, где владельцы делятся опытом эксплуатации, тюнинга, ремонта, ссылками на документацию, серийные номера автозапчастей и альтернативы для деталей.

Если вы покупаете б/у авто с посредником, то компания сделает для вас первичное предложение, а затем, ориентируясь на обратную связь, предложит вариант, который закроет выявленные потребности.

Запишитесь на тест-драйв. До того как купить подержанное авто, эксперт рекомендует проверить выбранную модель и марку на практике. Первая поездка покажет, насколько вам удобно управлять транспортным средством, комфортно ли находиться внутри и пользоваться предложенными функциями. Кроме того, вы сможете понять поведение конкретной машины во время разгона, торможения, поворотов, особенности ее управления на разных типах покрытия, а также наличие лишних шумов, звуков, плавность переключения рычагов, плотность закрывания дверей.

Внимательно рассматривайте авто. Перед осмотром вживую посоветуйтесь с опытным механиком, который разбирается в нужных вам марках и моделях, – пусть он подскажет, на что обратить внимание. По возможности предложите ему или хотя бы другому водителю, у которого был опыт покупки машины с пробегом, присоединиться к вам.

Ищите доказательства честности продавца. Особенность украинского рынка б/у автомобилей в том, что клиент изначально должен сомневаться в пробеге, который озвучивает владелец. Такая ситуация сложилась в том числе и потому, что в стране нет регулятора, который на законодательном уровне контролирует историю автомобиля и хотя бы административно наказывает за «корректировку» данных о ней.

Поэтому просите у продавца любые подтверждения истинности указанного пробега, а также того, что авто не использовали как такси или служебный транспорт. Ведь чем выше пробег, тем более изношенное транспортное средство.

Отказывайтесь от сделки, если есть проблемы в документами. Лучше отказаться от покупки машины с пробегом, если в объявлении есть строка о продаже «только по доверенности» или «проблемные документы». Такие машины практически невозможно переоформить полностью на нового владельца, и ваше право управлять авто законодательно ставится под сомнение.

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