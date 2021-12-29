Бесплатное жилье в Украине: какие документы нужны

В законе «О жилищном фонде социального назначения» есть перечень тех, кто имеет право на получение бесплатного жилья. К таким категориям относятся дети с инвалидностью и сироты, семьи, где есть более 5 детей, те, чье жилье признали аварийным или таким, где нельзя проживать, и многие другие категории.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, исследовал, какие документы нужны для получения такого жилья.
Процедура получения жилья непроста. Есть инструкции на каждом этапе, включая данные, в какой папке подается пакет документов.
Документы. Для попадания на жилищный учет
нужно предоставить в органы местного самоуправления такие бумаги:
Рассмотрение заявки и проверка документов продолжаются в течение 30 календарных дней. После чего кандидат получает письмо с уведомлением о постановке на учет или отказе. В случае положительного ответа в том же письме фиксируется номер в очереди, который был присвоен семье или лицу.
Отказ можно обжаловать в суде.
Читайте больше в материале Кто в Украине может получить бесплатное жилье. И что для этого нужно
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