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Бесплатное жилье в Украине: какие документы нужны

Бесплатное жилье в Украине: какие документы нужны

В законе «О жилищном фонде социального назначения» есть перечень тех, кто имеет право на получение бесплатного жилья. К таким категориям относятся дети с инвалидностью и сироты, семьи, где есть более 5 детей, те, чье жилье признали аварийным или таким, где нельзя проживать, и многие другие категории.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, исследовал, какие документы нужны для получения такого жилья.

Процедура получения жилья непроста. Есть инструкции на каждом этапе, включая данные, в какой папке подается пакет документов.

Документы. Для попадания на жилищный учет
нужно предоставить в органы местного самоуправления такие бумаги:

  • заявление о просьбе взять на социальный учет;
  • справка о составе семьи;
  • справка о совокупных доходах семьи;
  • первая страница и страница о прописке паспорта и ИНН каждого из членов семьи (копии);
  • свидетельство о рождении детей;
  • удостоверение (копия) участника боевых действий, семьи погибшего;
  • справка переселенца;
  • документы, которые подтверждают, что вы имеете право на улучшение условий проживания (количество «квадратов» на человека, площадь квартиры или дома, права на собственность, если кто имеет жилье);
  • заключение комиссии по аварийности и опасности места проживания;
  • свидетельство о браке или его расторжении (копии);
  • справка с места работы;
  • заключение врачебно-консультационной комиссии или справка об инвалидности.

Рассмотрение заявки и проверка документов продолжаются в течение 30 календарных дней. После чего кандидат получает письмо с уведомлением о постановке на учет или отказе. В случае положительного ответа в том же письме фиксируется номер в очереди, который был присвоен семье или лицу.

Отказ можно обжаловать в суде.

Читайте больше в материале Кто в Украине может получить бесплатное жилье. И что для этого нужно

По материалам Finance.UA
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