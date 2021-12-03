Мининфраструктуры ожидает 16-20 миллиардов ежегодно в железнодорожном и авиационном фондах

Министерство инфраструктуры ожидает, что в железнодорожном и авиационном спецфондах будет ежегодно аккумулироваться 16-20 млрд грн.
Об этом заявил первый заместитель министра инфраструктуры Василий Шкураков во время инфраструктурного дня Европейской бизнес ассоциации.
Шкураков отметил, что Мининфраструктуры вместе с Европейским банком реконструкции и развития в августе 2021 года инициировали создание специальных фондов для железнодорожной и авиационной отраслей, подобных дорожному фонду.
«Мы планируем в следующем году еще немного поработать и запустить эти фонды (для железнодорожной и авиационной отраслей. – Ред.), которые позволят аккумулировать 16-20 млрд грн ежегодно», – рассказал первый заместитель министра.
По его словам, также будет создан специальный фонд для финансирования речного транспорта. Для наполнения фонда в 2022 году предусмотрено 702 млн грн, эти средства будут направлены на ремонт шлюзов.
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