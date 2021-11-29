0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 180 0

Крупнейший лоукостер Европы запускает новые маршруты из Киева

Крупнейший лоукостер Европы запускает новые маршруты из Киева

Европейский лоукостер Ryanair анонсировал запуск двух новых маршрутов из киевского аэропорта Борисполь в столицу Швеции Стокгольм и на греческий остров Керкира (Корфу). Finance.ua узнал детали рейсов.

Как сообщает avianews.com, первый рейс Киев-Стокгольм авиакомпания выполнит 29 марта 2022 года. Она будет обслуживать маршрут с частотой два раза в неделю по вторникам и субботам.

Цены. Минимальные тарифы на рейсы в апреле и мае находятся на уровне 40-50 евро в одну сторону. За такие деньги можно слетать только с небольшой ручной кладью, габариты которой не превышают 40х25х20 см.

Ryanair до начала 2020 года уже летал из Киева в Швецию, однако использовал отдаленный аэропорт Скавста. В этот раз лоукостер будет использовать основной аэропорт Арланда, который расположен в 2,5 раза ближе к Стокгольму. Это связано с тем, что авиакомпания открыла базу в этих воздушных воротах.

Рейс из Киева на греческий островной курорт Керкира Ryanair запустит 7 июня 2022 года с частотой один раз в неделю по вторникам.

Цены. Минимальные цены на авиабилеты с вылетами в июне и июле находятся на уровне 70-100 евро в одну сторону.

В текущей ситуации в мире при бронировании перелетов за несколько месяцев необходимо учитывать большую вероятность того, что расписание вылетов может измениться, или авиакомпания вообще отменит рейсы из-за недостаточного спроса.

Также может произойти ситуация, когда рейс будет выполнен, но из-за ограничений на въезд пассажир не сможет воспользоваться купленным билетом.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.