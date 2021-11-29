Крупнейший лоукостер Европы запускает новые маршруты из Киева

Европейский лоукостер Ryanair анонсировал запуск двух новых маршрутов из киевского аэропорта Борисполь в столицу Швеции Стокгольм и на греческий остров Керкира (Корфу). Finance.ua узнал детали рейсов.
Как сообщает avianews.com, первый рейс Киев-Стокгольм авиакомпания выполнит 29 марта 2022 года. Она будет обслуживать маршрут с частотой два раза в неделю по вторникам и субботам.
Цены. Минимальные тарифы на рейсы в апреле и мае находятся на уровне 40-50 евро в одну сторону. За такие деньги можно слетать только с небольшой ручной кладью, габариты которой не превышают 40х25х20 см.
Ryanair до начала 2020 года уже летал из Киева в Швецию, однако использовал отдаленный аэропорт Скавста. В этот раз лоукостер будет использовать основной аэропорт Арланда, который расположен в 2,5 раза ближе к Стокгольму. Это связано с тем, что авиакомпания открыла базу в этих воздушных воротах.
Рейс из Киева на греческий островной курорт Керкира Ryanair запустит 7 июня 2022 года с частотой один раз в неделю по вторникам.
Цены. Минимальные цены на авиабилеты с вылетами в июне и июле находятся на уровне 70-100 евро в одну сторону.
В текущей ситуации в мире при бронировании перелетов за несколько месяцев необходимо учитывать большую вероятность того, что расписание вылетов может измениться, или авиакомпания вообще отменит рейсы из-за недостаточного спроса.
Также может произойти ситуация, когда рейс будет выполнен, но из-за ограничений на въезд пассажир не сможет воспользоваться купленным билетом.
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