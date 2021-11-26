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Особняк в стиле «Один дома» разместили на Airbnb для аренды (фото)

В Далласе, штат Техас, семейная пара Джереми и Келси стилизовали свой дом под жилье из самой известной рождественской комедии «Один дома». Объявление об аренде дома разместили на Airbnb.

Дом не только идентичен тому, что был в оригинальном фильме, владельцы также обустроили там ловушки от Кевина со свисающими с потолка банками краски, игрушечными машинками на полу, а из окна видны манекены и картонная фигура Майкла Джордана. Для гостей также организуют бесплатную доставку сырной пиццы.

«Вы и ваша семья можете смотреть любимые рождественские фильмы на кассетах, пить молоко из модных стаканов, играть в пинг-понг и наслаждаться кучей фотографий из фильма!» — говорится в описании на Airbnb.

Дом рассчитан на шестерых гостей. В нем две спальни, одна ванная и четыре кровати – три двуспальные и одна «королевского размера». Владельцы также позаботились о других необходимых удобствах для проживания.

Стоимость аренды – 319 долларов в сутки. Вечеринки и другие события с большим скоплением людей запрещены. Бронирование доступно уже сейчас, но на декабрь все даты уже заняты.

Напомним, что настоящий дом, где снимали ленту «Один дома» в 1990 году, расположен в Чикаго.

По материалам НВ
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