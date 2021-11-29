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В Украине открыто новое месторождение с рекордными запасами газа

В Украине открыто новое месторождение с рекордными запасами газа

Укргаздобыча открыла новое месторождение с перспективными ресурсами до 5 млрд куб. м газа.

Об этом говорится в сообщении «Укргаздобычи».

Новое Моспановское месторождение находится в Харьковской области. Первая поисковая скважина, открывшая месторождение, обеспечивает 239 тыс. куб. м газа в сутки. По предварительным оценкам, ресурсы месторождения составляют до 5 млрд куб. м газа.

Результаты поисково-разведочных работ указывают на высокую перспективность месторождения. Это также подтверждает имеющееся поблизости Волоховское месторождение, которое уже разрабатывает компания.

«Открытие Моспановського месторождения — это результат сочетания экспертизы наших геологов, применения современных подходов к геологоразведке. На этом участке в 2019 году мы провели 3D сейсмику, на основе которой построили структурно-тектоническую модель площади. Далее геологи, используя вероятностные методы оценки ресурсной базы и современные методики прогноза ловушки, определили местоположение и глубину поисковой скважины. Риски оценивали также с применением передового программного обеспечения. В результате успешного бурения нашими специалистами имеем высокий суточный дебит и новый перспективный актив», — сообщил Александр Романюк, директор дивизиона «Нафтогаз Разведка и Добыча».

Скважину в течение 4 месяцев (июнь-октябрь 2021 года) сооружала буровая бригада «Укрбургаза» — внутреннего бурового подрядчика, с привлечением модернизированного бурового станка грузоподъемностью 320 т.

Скважина имеет вертикальный профиль и глубину 4 150 м. Сейчас продолжаются испытания и исследования скважины.

Укргаздобыча планирует дальнейшую программу поисково-разведывательных работ на новом месторождении.

По материалам Finance.UA
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