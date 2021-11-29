Кличко назвал цены на проезд в Киеве

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, как будут меняться цены на проезд в столице.

Как отметил мэр Киева Виталий Кличко, до конца отопительного сезона этот вопрос рассматриваться не будет, чтобы уменьшить нагрузку на кошельки киевлян. Об этом он заявил в эфире телеканала «Киев».

Для киевлян рассматривается цена 12 грн (если покупать по карте киевлянина), а для гостей столицы — до 20 грн. Если люди покупают проездной, то поездки будут стоить 14 гривен.

«Если человек решил приехать один раз (например, турист), то мы можем рассматривать эту цену в 20 гривен, но это решение мы будем принимать только после обсуждения», — отметил он.

О сроках введения новых цен на проезд Кличко ответил, что до конца отопительного сезона этот вопрос подниматься не будет.

О льготах. Как отметил мэр, те льготы, которые получают пенсионеры и социально защищенные слои населения (дети, участники АТО и другие), остаются.

Справка Finance.ua:

Киев хочет запустить цифровую карту и возможность оплаты банковской в наземном транспорте в I квартале 2022 года. Об этом рассказал заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий в сфере цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Петр Оленич. Он отметил, что сейчас дорабатывается функционал, чтобы была возможность без разблокировки смартфона заплатить за проезд.

Напомним, в январе 2021 года мобильное приложение Kyiv Smart City прекратило работу. Вместо него электронные билеты для наземного транспорта перенесли в приложение «Киев Цифровой».

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