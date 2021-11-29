Кличко назвал цены на проезд в Киеве

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, как будут меняться цены на проезд в столице.
Как отметил мэр Киева Виталий Кличко, до конца отопительного сезона этот вопрос рассматриваться не будет, чтобы уменьшить нагрузку на кошельки киевлян. Об этом он заявил в эфире телеканала «Киев».
Для киевлян рассматривается цена 12 грн (если покупать по карте киевлянина), а для гостей столицы — до 20 грн. Если люди покупают проездной, то поездки будут стоить 14 гривен.
«Если человек решил приехать один раз (например, турист), то мы можем рассматривать эту цену в 20 гривен, но это решение мы будем принимать только после обсуждения», — отметил он.
О сроках введения новых цен на проезд Кличко ответил, что до конца отопительного сезона этот вопрос подниматься не будет.
О льготах. Как отметил мэр, те льготы, которые получают пенсионеры и социально защищенные слои населения (дети, участники АТО и другие), остаются.
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