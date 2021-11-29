На Киевщине разоблачили незаконную добычу 500 тысяч тонн песка на 100 миллионов грн

На Киевщине разоблачили незаконную добычу песка на 100 млн грн. Ориентировочный объем незаконно добытого песка составляет свыше 500 тыс. тонн.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
«Следователи Главного следственного управления Национальной полиции осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве относительно незаконной добычи полезных ископаемых. Полицейские установили, что организованная преступная группа незаконно добывала песок из водоема каскада озер на территории Фастовского района», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на основании постановления суда следователи Нацполиции и оперативники Управления стратегических расследований в Киевской области провели осмотр земельных участков, на которых осуществлялась несанкционированная добыча песка.
«Правоохранители изъяли четыре земснаряда, грузовые автомобили и экскаваторы. Кроме того, правоохранители обнаружили документы и печати, которые использовались для их составления. Следственные действия проходили с участием прокуроров офиса генерального прокурора», — добавили в ведомстве.
Ориентировочный объем незаконно добытого песка составляет более 500 тысяч тонн. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет 100 миллионов гривен.
«Досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр, незаконная добыча полезных ископаемых) и ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УКУ продолжается. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», — резюмировали в Нацполиции.
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