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Новый рекорд «черной пятницы» - более 1,86 млрд грн кредитов

Новый рекорд «черной пятницы» - более 1,86 млрд грн кредитов

У украинских ритейлеров уже стало традицией растягивать период распродаж «черная пятница» на целую неделю. В этом году скидки стартовали в понедельник 22 ноября и продлились до понедельника 29 ноября. По итогам распродажной недели ПУМБ предоставил рекордную сумму кредитов в размере 1,86 млрд грн, превысив свой собственный рекорд 2020 года на 43%.

В общем, по итогам «черной пятницы», клиенты банка совершили более 2 млн кредитных операций (оформление потребительского целевого кредита в точках продаж, оплата кредитными картами «всеМОЖУ», оформление сервиса «Сплачуйте частинами» и оформление кредитов наличными «всеЯСНО»). Рост количества транзакций по сравнению с 2020 годом составил 63%.

По итогам промо-периода банк выдал на приобретение техники и товаров в точках продаж более 27,3 тыс. потребительских кредитов на общую сумму более 457,2 млн. грн. Объем товарных кредитов, выданных в течение «черной пятницы» 2021 года, вдвое превысил объем потребительских кредитов, выданных за промо-период в 2020 году. Такой рост, по словам Игоря Ярового, директора департамента розничных партнерских продаж ПУМБ, стал возможным благодаря двум факторам: слаженной и эффективной работе всех сотрудников направления и внедрению новых технологий в процесс оформления потребительских кредитов: «ПУМБ первым среди украинских банков начал выдавать потребительские кредиты с помощью смартфонов прямо в торговом зале магазинов-партнеров банка. 645 человек слаженно работали, оформляя кредиты практически каждые 2 минуты в течение недели распродажи».

За неделю «черной пятницы» клиенты банка осуществили 1,9 млн расчетов за товары кредитными картами «всеМОЖУ», превысив показатели прошлого года на 78%.

Вадим Давыдов, директор департамента потребительского кредитования ПУМБ: *«Благодаря тому, что распродажа «черной пятницы» была растянута с 22 по 29 ноября, клиентский спрос также был равномерно распределен в течение семи дней. Это позволило и ритейлерам, и банкам максимально эффективно коммуницировать с потребителями. Еще один важный момент – практически не было очередей и скопления людей. Это очень важно в условиях карантина и коронавирусных ограничений»._

Также, в течение периода распродаж было оформлено более 18,5 тыс. кредитных карт ПУМБ «всеМОЖУ» и более 5,6 тыс. кредитов наличными «всеЯСНО». Сервисом «Сплачуйте частинами» воспользовались более 5 тыс. раз.

«Мы побили собственный рекорд прошлого года в 1 миллиард гривен и вышли на новую цифру – по итогам «черной пятницы» 2021 года банк выдал кредитов на сумму более 1,86 млрд грн. Это доказательство того, что банк предлагает качественные, удобные и востребованные кредитные продукты, которые просты и понятны клиенту, без скрытых комиссий и платежей. Внедрение новых технологий, смартфонизация и диджитализация кредитования, запуск новых сервисов, дальнейшее развитие программ лояльности, фокус на потребностях клиента, а также профессиональная команда настоящих экспертов банковского дела позволят ПУМБ укрепить свои лидерские позиции в сфере кредитования», – комментирует Дмитрий Дудник, директор департамента продуктов розничного бизнеса ПУМБ.

По материалам ПУМБ
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