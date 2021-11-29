Горнолыжные курорты Украины теперь будут принимать только с COVID-сертификатом или ПЦР-тестом

Во время поселения в отель на горнолыжных курортах Украины туристы должны иметь COVID-сертификаты, отрицательные тесты методом ПЦР или справку о выздоровлении.
Соответствующие меры указаны в постановлении №21 главного государственного санитарного врача Украины от 1 декабря 2021 года.
Согласно документу, для посетителей горнолыжных курортов на территории Украины вводятся следующие правила:
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Руководители отелей или горнолыжных курортов теперь обязаны проводить температурный скрининг бесконтактным методом всем работникам перед началом рабочей смены.
Одновременно с новыми правилами с 6 декабря на горных курортах в Украине ужесточаются карантинные требования.
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