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Горнолыжные курорты Украины теперь будут принимать только с COVID-сертификатом или ПЦР-тестом

Горнолыжные курорты Украины теперь будут принимать только с COVID-сертификатом или ПЦР-тестом

Во время поселения в отель на горнолыжных курортах Украины туристы должны иметь COVID-сертификаты, отрицательные тесты методом ПЦР или справку о выздоровлении.

Соответствующие меры указаны в постановлении №21 главного государственного санитарного врача Украины от 1 декабря 2021 года.

Согласно документу, для посетителей горнолыжных курортов на территории Украины вводятся следующие правила:

  • по требованию работников субъектов хозяйствования предоставить документы, подтверждающие вакцинацию от COVID-19, отрицательный результат тестирования либо выздоровление лица от указанной болезни, или документы, подтверждающие возраст лица, если, согласно с постановлением Кабинета Министров Украины от 09.12.2020 года №1236, к лицам определенного возраста соответствующие противоэпидемические ограничения не применяются;
  • находиться в закрытых помещениях и в местах общего пользования только в средствах индивидуальной защиты, в частности защитных масках или респираторах, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;
  • соблюдать респираторную гигиену и этикет кашля.

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Руководители отелей или горнолыжных курортов теперь обязаны проводить температурный скрининг бесконтактным методом всем работникам перед началом рабочей смены.

Одновременно с новыми правилами с 6 декабря на горных курортах в Украине ужесточаются карантинные требования.

По материалам The page
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