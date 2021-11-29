Microsoft адаптировала коммуникационную платформу Teams для малого бизнеса

Компания Microsoft объявила о выпуске коммуникационной платформы Teams Essentials, предназначенной для взаимодействия сотрудников в корпоративной среде малого бизнеса.
Система Teams создана для совместной работы сотрудников компаний, интегрирована с офисными приложениями Microsoft 365 и позиционируется в качестве рабочего инструмента для корпоративного взаимодействия. Пользователи сервиса могут объединяться в команды, внутри которых можно создавать открытые каналы для групп или общаться через личные сообщения, обмениваться документами и проводить виртуальные конференции.
Microsoft Teams Essentials позволяет организовывать собрания для любых групп длительностью до 30 часов с участием до 300 человек, при этом поддерживается полный набор функций для проведения видеоконференций, в том числе виртуальные фоны, режим «Вместе» и автоматические субтитры. Для хранения документов каждому пользователю предоставляется 10 Гбайт в облачном хранилище.
В дополнение к календарю Outlook, в системе реализованы средства синхронизации с сервисом Google Calendar и хранения истории переписки в чатах, наличие которой позволяет не потерять контекст беседы и продолжить её в любое время. Также сообщается о поддержке прочих инструментов для малого бизнеса.
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