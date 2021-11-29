СБУ разоблачила масштабные схемы выдачи фейковых COVID-документов с оборотом в миллионы гривен

В Виннице и Черновцах мошенники массово выдавали украинцам поддельные документы, зарабатывая на этом около 1 млн грн в месяц. Поток клиентов состоял из тысяч человек.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

На Буковине схема заключалась в “пакетном предложении”: дельцы фальсифицировали документы для выезда за границу. Среди них были сертификаты о вакцинации и отрицательные результаты ПЦР-тестов. Организаторами выступали 11 местных жителей, которые при необходимости обращались к медикам.

Кроме “ковид”-документов дельцы в двух офисах изготавливали широкий ассортимент других документов – ID-карты, водительские удостоверения и документы для выезда за границу.



Фото: СБУ

“Все делалось в сжатые сроки и без посещения медицинских заведений. Злоумышленники обманывали своих “клиентов”, убеждая, что будут оформлять настоящие европейские документы. В то же время продавали им подделки”, – рассказали в СБУ.

Справки с ПЦР тестом стоили 200 грн, а полный пакет документов для выезда из страны – 650 евро.



Фото: СБУ

В ходе обысков были изъяты поддельные печати и штампы, бланки с голограммами, компьютеры и деньги. Фигурантов обвиняют в мошенничестве (ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса).

Также СБУ разоблачила еще одну схему в Винницкой области. Врач частной клиники выдавал поддельные “ковид”-сертификаты за 1000-1500 грн. В ходе обысков правоохранители нашли сотню поддельных документов и пустые бланки. Медработнику также инкриминируют мошенничество.