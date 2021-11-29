Алгоритм купли-продажи земельного участка сельхозназначения

Как правильно заключить договор купли-продажи участка сельскохозяйственного назначения? Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал у Минюста алгоритм купли-продажи.

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Для продажи земельного участка сельскохозяйственного назначения собственнику следует подготовить документы, подтверждающие права, обязательства и ограничения по использованию с/х участка: подтверждение права собственности на участок.

Нужно получить выписку из государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество (далее ГРВП) или иметь другой документ, подтверждающий право собственности на участок (государственный акт, свидетельство о праве собственности).

Если в ГРВП право собственности на участок не зарегистрировано – его можно зарегистрировать в центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) или у нотариуса во время заключения договора купли-продажи участка.

Продажа с/х участка, которому не присвоен кадастровый номер, невозможна.

Получить выписку из государственного земельного кадастра (далее – ГЗК) можно онлайн на сайте Госгеокадастра (e.land.gov.ua/services).

Формирование цены. Цена продажи с/х участков, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев), до 1 января 2030 года не может быть меньше их нормативной денежной оценки. Выписку из технической документации о нормативной денежной оценке с/х участка можно получить онлайн на сайте Госгеокадастра.

Для определения рыночной стоимости с/х участка необходимо заказать экспертную денежную оценку. Экспертную денежную оценку можно произвести бесплатно через сервис автоматической оценки Фонда госимущества (evaluation.spfu.gov.ua) или заказать у профессионального оценщика.

Требования к покупателю. Право продавать и покупать с/х участок имеют:

до 2024 года только граждане Украины, но не более 100 га в руки одного человека;

с 1 января 2024 года наряду с физическими лицами – также юридические лица, акционерами / участниками которых являются исключительно граждане Украины, государство или территориальные общины, но не более чем 10 тыс. га для одного физического и юридического лица.

Покупатель с/х участка должен документально подтвердить источники происхождения средств (других активов), за которые планирует приобрести право собственности на землю.

Заключение договора. Расчет за куплю-продажу с/х участка может производиться только в безналичной форме (на расчетный счет в банке).

При заключении договора следует платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 5% (0%, 18% в зависимости от обстоятельств) от цены, указанной в договоре купли-продажи, но не ниже экспертной денежной оценки участка.

Кроме того, уплачивается военный сбор в размере 1,5% (в случае уплаты НДФЛ) и государственная пошлина в размере 1% от цены договора.

При наличии необходимых документов и уплаты налогов, нотариус удостоверяет договор и проводит государственную регистрацию права собственности на участок. Новому владельцу бесплатно выдается выписка из ГРП и соответствующие изменения вносятся в ГЗК.

Справка Finance.ua:

Продажа с/х участков запрещена:*

иностранцам до решения референдума;

гражданам государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом;

членам террористических организаций;

если к покупателю или его родственникам применены санкции в виде запрета на заключение сделок по приобретению в собственность земельных участков.

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