Volkswagen построит в Европе не менее шести аккумуляторных заводов за 30 млрд евро

До 2030 года концерн Volkswagen намеревается построить совместно с партнёрами не менее шести крупных предприятий на территории Европы, которые будут выпускать тяговые аккумуляторы и снабжать ими производственные линии по сборке электромобилей. Теперь член правления автогиганта поясняет, что на эти нужды будет выделено 30 млрд евро, но основную часть затрат могут понести партнёры.

С одной стороны, автопроизводители заинтересованы в снижении затрат на выпуск аккумуляторов, для этого они стремятся контролировать все этапы производства, включая добычу необходимых минералов. С другой стороны, организация подобного контроля за счёт развития профильных компетенций внутри компании требует колоссальных капиталовложений, а если все эти затраты переносить на себестоимость электромобилей, то они ещё долго будут оставаться роскошью, а не средством передвижения.

Как сообщает Reuters, член совета директоров Volkswagen Томас Шмаль (Thomas Schmall) сообщил, что компания готова внести предложение по выделению 25‒30 млрд евро на строительство предприятий, выпускающих аккумуляторы, а также обеспечению их бесперебойным снабжением сырьём. Автопроизводитель будет развивать данную инфраструктуру через партнёрство с другими компаниями, и постарается не доминировать в финансировании соответствующих проектов.

В капитале Northvolt немецкий автогигант является держателем 20 % акций, первое совместное предприятие по выпуску тяговых батарей начнёт работать в Германии к концу 2023 года. Второе появится рядом в 2025 году, но будет построено при сотрудничестве с китайской Gotion High-Tech. Ещё два предприятия, обслуживающие потребности Volkswagen, появятся на территории Испании и где-то в Восточной Европе, как ожидается, а местоположение оставшихся двух пока не определено.

По словам представителя Volkswagen, на одном таком предприятии можно будет ежегодно выпускать тяговые аккумуляторы совокупной ёмкостью от 40 до 80 ГВт‧ч, причём производительность будет определяться и доступностью в конкретной местности таких ресурсов как вода и электроэнергия. Компания готова со своей стороны вкладывать до 2 млрд евро в каждое такое предприятие.

Не менее важным аспектом развития инфраструктуры в Volkswagen считают сотрудничество с поставщиками минералов. Не исключено, что в ближайшие годы концерн станет акционером нескольких горнодобывающих компаний. Это позволит с некоторой степенью уверенности гарантировать непрерывность снабжения материалами подконтрольных производств, выпускающих тяговые аккумуляторы. С членами совета директоров Volkswagen пятилетний план инвестиций будет согласован в этом месяце. Компания стремится к 2050 году добиться углеродной нейтральности, а потому в свете перехода на электротягу будет развивать и услуги по переработке отслуживших своё тяговых батарей.