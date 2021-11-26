ТОП-7 навыков, которые требуют работодатели (инфографика)

Современный работодатель желает сформировать мощную команду с общей идеологией, каждый член которой должен соответствовать требованиям корпоративной культуры. Именно поэтому большое внимание уделяется не только профессиональным навыкам, но и персональным особенностям человека. Такие особенности называются «soft skills». 65% работодателей предъявляют к кандидатам требования такого типа.

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал у портала grc.ua, наличие каких soft skills чаще требуют от кандидата работодатели.

Организаторские навыки. Встречается в 21% вакансий.

Если вы думаете, что в этом случае требуется лишь умение раздать задания и ждать, пока их выполнят, вы ошибаетесь. Организаторские навыки предполагают наличие умения контролировать, при необходимости помогать и вносить коррективы.

Желание профессионально расти и развиваться. Встречается в 24% вакансий. Когда вы устраиваетесь на работу, очевидно, рассчитываете на постепенное повышение заработной платы. Похожая ситуация и у работодателя: он хочет, чтобы вы с каждым месяцем и годом развивались, становились более полезным для компании.

Внимательность. Встречается в 24% вакансий. Наиболее важной внимательность является для представителей административных, канцелярских и секретарских позиций, хотя данное требование можно встретить буквально в любой сфере.

Если работодатель действительно хочет нанять внимательного специалиста, частью собеседования может быть соответствующий тест. Он может содержать в себе подсчет объектов на картинке за ограниченное время, поиск различий в изображениях, поиск ошибок в тексте и так далее.

Коммуникабельность. Встречается в 31% вакансий.

Коммуникабельность — это не постоянная болтовня и способность выдавать сотни слов в минуту. Это умение выслушать собеседника, способность устанавливать контакт с новыми людьми, настраивать их позитивно к себе через разговор. Если вы видите такое требование в описании вакансии, наш вам совет: просто будьте собой и не пытайтесь превратить собеседование в сольное стендап-выступление. Эйчары ужасно этого не любят.

Навыки налаживания связей. Встречается в 46% вакансий. Можно сказать, что это продвинутый уровень коммуникабельности, «приправленный» тактичностью. Работодатель может иметь в виду несколько моментов. Первый — переговоры: правильно наладить связь с потенциальным партнером — очень и очень полезная черта, которая может стремительно поднять человека по карьерной лестнице.

Второй момент — нетворкинг. Обычно это поиск полезных знакомств на профильных мероприятиях: выставках, семинарах, конференциях и так далее. Далеко не один выгодный контракт начал зарождаться именно благодаря удачно примененному нетворкингу. Чтобы использовать все его возможности, нужно иметь навыки налаживания связей, то есть уметь заинтересовать человека, который впервые вас видит.

Навыки работы в команде. Встречается в 53% вакансий. Мало кто признается даже самому себе в том, что он не умеет работать в команде, а таких людей действительно много. Просто проблемы, которые возникают, автоматически списываются на неумелое руководство, не слишком умных коллег и, вообще, на неудачный день.

Вот навыки, которыми должен обладать человек, способный работать в команде, способность идти на компромисс; работа на все сто, даже если она не приведет к признанию ваших заслуг; склонность к справедливому распределению обязанностей и вознаграждений; стрессоустойчивость; неконфликтность; признание собственных ошибок; понимание, что коллеги тоже люди и они тоже могут ошибаться; способность «гасить» чужие конфликты.

Ответственность. Встречается в 61% вакансий. На вершине рейтинга находится, казалось бы, абстрактный, но очень важный пункт. Ответственный человек понимает, что за каждый поступок на работе будет отвечать он, а не сосед по офису, руководитель отдела или компания в целом. Помните: чем выше должность, тем больше ответственности, поэтому к ней стоит привыкать как можно раньше.

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