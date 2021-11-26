Когда стоит сменить профессию

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах и следит за рынком труда, узнал у grc индикаторы, которые дают понять, стоит ли вам серьезно рассмотреть вопрос смены профессии.

Вам не хватает денег, хоть вы и не новичок в сфере. Энтузиазм – это хорошо, но однажды даже его ресурсы иссякают. Если вы постоянно перебиваетесь от зарплаты до зарплаты, вам обязательно надоест ваша работа, появится ощущение неудовлетворенности жизнью. Речь идет о ситуации, когда не конкретно вам работодатель платит мало, а вообще сфера не является «денежной». К сожалению, таких в Украине много. Например, воспитатель в детском саду вряд ли может рассчитывать на значительный доход, даже если он безупречно выполняет свои обязанности.

Вы работаете только ради денег. Если это ваше единственное утешение на работе, значит пора выбирать новую профессию. С каждым месяцем данная фраза будет звучать у вас в голове все менее убедительно, а работа будет казаться все более утомительной и ненавистной. Считается, что деньги мотивируют лишь в момент получения зарплаты. Денежная компенсация за ваше потраченное время, усилия, знания и результаты труда не должна быть единственной мотивацией к работе.

Работа основана не на ваших сильных навыках. У каждого из нас есть свои сильные стороны. Кто-то прекрасно оперирует цифрами, кто-то имеет отличные организаторские навыки, а кто-то является мастером переговоров. Выбирать профессию стоит с учетом своих персональных особенностей.

Вы завидуете работе близких или друзей. Речь идет не об уровне заработной платы. Всегда будет кто-то, кто зарабатывает больше вас. Речь идет об особенностях рабочего процесса. Например, вы можете по-хорошему завидовать человеку, который в рамках работы постоянно общается с новыми людьми. А вы в это время по 10 часов проводите в офисе за компьютером. Или, возможно, ваш товарищ часто совершает рабочие поездки, а вы просто обожаете дорогу, но опять же – «привязаны» к офисному креслу. Так почему хотя бы не попытаться занять похожее вакантное место.

Ваша профессия скоро станет неактуальной. Чаще всего риск исчезновения той или иной профессии связан с развитием технологий. Таксистов все чаще сменяют беспилотные авто, курьеров – дроны доставки, туристических агентов – онлайн-сервисы по выбору и бронированию туров.

Однако взвесьте все «за» и «против». Трезво оцените свои возможности и способность выполнять работу, в которой Вы желаете себя попробовать. Возможно, вам нужно будет взять время на обучение, подготовку.

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