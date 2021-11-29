0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 236 0

Налоговый закон может сделать директоров предприятий невыездными из Украины — Опендатабот

Налоговый закон может сделать директоров предприятий невыездными из Украины — Опендатабот

30 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении «налоговый» законопроект № 5600, который, в частности, предусматривает временное ограничение в праве выезда за пределы Украины руководителей предприятий, которые имеют задолженность перед налоговой службой более 1 млн грн.

Об этом сообщает Опендатабот.

«Он (законопроект № 5600. — Ред.), в частности, предусматривает временное ограничение в праве выезда за пределы Украины руководителей предприятий, имеющих перед налоговой службой задолженность свыше 1 млн грн, неоплаченную в течение 240 календарных дней. Директор компании будет невыездным до погашения такого налогового долга. Чтобы суд признал долг компании, судье достаточно решения руководителя контролирующего органа — то есть налоговой», — сказано в сообщении.

На основании решения суда руководитель-должник попадет в реестр руководителей юридических лиц, имеющих налоговую задолженность более 1 млн грн.

Кто будет распорядителем реестра, будет ли этот реестр публичным и тому подобное — в законе не указано.

Опендатабот подсчитал, что на данный момент задолженность превышает 1 миллион гривен, имеют 6192 компании — то есть в ближайшее время почти 6200 директоров украинских предприятий могут стать невыездными.

«Закон создает новый реестр руководителей компаний-должников, на администрирование которого понадобятся новые ресурсы налоговой. При этом Налоговая служба и Минфин уже три года подряд не могут улучшить качество публикации налоговых долгов — информация публикуется с месячной задержкой и без необходимых данных о ФЛП», — комментирует Алексей Иванкин, руководитель Опендатабот.

Напомним, Верховная Рада 30 ноября приняла закон об увеличении ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.