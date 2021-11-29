Налоговый закон может сделать директоров предприятий невыездными из Украины — Опендатабот

30 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении «налоговый» законопроект № 5600, который, в частности, предусматривает временное ограничение в праве выезда за пределы Украины руководителей предприятий, которые имеют задолженность перед налоговой службой более 1 млн грн.
Об этом сообщает Опендатабот.
«Он (законопроект № 5600. — Ред.), в частности, предусматривает временное ограничение в праве выезда за пределы Украины руководителей предприятий, имеющих перед налоговой службой задолженность свыше 1 млн грн, неоплаченную в течение 240 календарных дней. Директор компании будет невыездным до погашения такого налогового долга. Чтобы суд признал долг компании, судье достаточно решения руководителя контролирующего органа — то есть налоговой», — сказано в сообщении.
На основании решения суда руководитель-должник попадет в реестр руководителей юридических лиц, имеющих налоговую задолженность более 1 млн грн.
Кто будет распорядителем реестра, будет ли этот реестр публичным и тому подобное — в законе не указано.
Опендатабот подсчитал, что на данный момент задолженность превышает 1 миллион гривен, имеют 6192 компании — то есть в ближайшее время почти 6200 директоров украинских предприятий могут стать невыездными.
«Закон создает новый реестр руководителей компаний-должников, на администрирование которого понадобятся новые ресурсы налоговой. При этом Налоговая служба и Минфин уже три года подряд не могут улучшить качество публикации налоговых долгов — информация публикуется с месячной задержкой и без необходимых данных о ФЛП», — комментирует Алексей Иванкин, руководитель Опендатабот.
Напомним, Верховная Рада 30 ноября приняла закон об увеличении ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет.
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