Миссия МВФ продолжила работу в Украине

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что работа миссии МВФ в Украине продолжена на 7−10 дней, по его словам, поступления средств от Фонда — «вопрос больше технический».

Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Для нас принципиально оставаться в программе МВФ. Мы сейчас в активной стадии переговоров. У нас продлена миссия на 7−10 дней. Есть надежда, что за это время мы финализируем меморандум и четко поймем, какие мы на себя можем взять обязательства. По поводу поступления средств, я считаю, это больше вопрос технический. Конечно, нам бы хотелось их получить еще в прошлом году. Главным для нас остается, что мы постепенно выполняем взятые на себя обязательства и делаем те шаги, чтобы быть надежным партнером», — заявил Марченко.

На вопрос, является ли пауза в запуске рынка газа причиной продления переговоров и задержки с траншем, он ответил:

«Запуск рынка газа — это одно из наших обязательств, которое мы на себя брали. Поэтому из-за этих изменений с предельной ценой, конечно, возникают вопросы у наших партнеров. Они задают вопрос: «Предложите четкую модель, как вы видите, чтобы такие ситуации не повторились в будущем».

При этом они понимают, что принятое нами решение весьма насущно с точки зрения защиты граждан. Это в процессе обсуждения, идут активные консультации".

«Мы пока не видим критических замечаний, которые нам не позволяли бы продолжить программу сотрудничества», — сказал Марченко.

«Ситуация достаточно стабильна. Да, нам нужно продолжить сотрудничество с МВФ. То, что говорит JP Morgan о стоимости активов — с точки зрения приватизации это может быть проблема (12 миллиардов гривен дохода от приватизации заложены в бюджет). Это критично — нет, не критично. Программа есть, не важно, когда придут деньги», — добавил советник президента по вопросам экономики Олег Устенко, комментируя прогноз JP Morgan относительно транша МВФ Украине.

Напомним, миссия МВФ с 21 декабря 2020 г. работала в Украине в формате онлайн-связи из-за COVID-19. Но потом сделала перерыв на праздники. После праздников, а именно с 11 января миссия МВФ возобновила свою работу в Украине. В четверг, 28 января, в Представительстве МВФ в Украине отметили, что миссия продолжает работать с представителями украинской власти в дистанционном формате.

Миссия проводит обсуждения с властями Украины последних экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра программы Stand-By.

Совет директоров МВФ 9 июня 2020 г. утвердил новую программу Stand-By для Украины, рассчитанную на 18 месяцев с общим финансированием 5 млрд долларов США. Украина 12 июня получила первый транш в размере 2,1 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

JP Morgan сохраняет нейтралитет в отношении украинских активов из-за неопределенности в вопросе продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

НБУ оценивает шансы пересмотра программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом как высокие, но не дает более подробных комментариев в связи с тем, что сейчас идет работа миссии Фонда.

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