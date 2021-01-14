0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 98 0

Правительство хочет изменить формат сотрудничества с МВФ

Правительство хочет изменить формат сотрудничества с МВФ

Кабмин хочет, чтобы МВФ выделял деньги на резервы Нацбанка или предоставлял гарантии, что деньги будут доступны только в случае чрезвычайной ситуации.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в интервью DER STANDARD, сообщает Минфин.

«Сейчас МВФ предоставляет деньги непосредственно в бюджет для финансирования дефицита. Мы хотим, чтобы МВФ выделял деньги на резервы Национального банка, или только оказывал техническую помощь, то есть гарантии, что деньги будут доступны в случае чрезвычайной ситуации… Но мы хотим изменить формат сотрудничества», — отметил он.

Читайте также: Украина в этом году должна выплатить МВФ $1,6 миллиарда

Марченко отметил, что прямое финансирование госбюджета со стороны МВФ должно прекратиться до 2023 года, чтобы Украина могла занимать деньги на рыночных условиях и снова становиться независимой от своих заимствований.

«МВФ важен как институциональный кредитор, а не через суммы денег, которые он предоставляет. Большую часть денег мы заняли на международных финансовых рынках. Однако на текущем этапе развития страна нуждается в помощи МВФ, и мы делаем все возможное, чтобы продолжать сотрудничество и выполнять условия программы», — отметил он.

Министр отметил, что Украина все еще будет зависеть от МВФ в 2021 году, чтобы продолжать сотрудничать с Евросоюзом и Всемирным банком и занимать деньги на рынке по приемлемым процентным ставкам.

Он также заявил, что Украина хочет получать соответствующую финансовую помощь от ЕС.

«До вступления в ЕС другие восточноевропейские страны уже получали субсидии, инвестиции в инфраструктуру и экономику. Это облегчило им трансформацию и интеграцию на европейский рынок. К сожалению, нам пришлось решать наши проблемы самостоятельно в течение 30 лет. За последние 6 лет мы получили 156 миллионов евро субсидий. Большая часть денег идет на экспертную и техническую помощь. Мы получили займы на сумму более 4,4 млрд евро. Этого для такой большой страны, как Украина, недостаточно. Мы хотели бы более открытого диалога относительно того, какие усилия мы прилагаем, чтобы быть готовыми к вступлению в ЕС, и какая помощь нам предоставляется», — отметил Марченко.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.