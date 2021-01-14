Правительство хочет изменить формат сотрудничества с МВФ

Кабмин хочет, чтобы МВФ выделял деньги на резервы Нацбанка или предоставлял гарантии, что деньги будут доступны только в случае чрезвычайной ситуации.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в интервью DER STANDARD, сообщает Минфин.

«Сейчас МВФ предоставляет деньги непосредственно в бюджет для финансирования дефицита. Мы хотим, чтобы МВФ выделял деньги на резервы Национального банка, или только оказывал техническую помощь, то есть гарантии, что деньги будут доступны в случае чрезвычайной ситуации… Но мы хотим изменить формат сотрудничества», — отметил он.

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Марченко отметил, что прямое финансирование госбюджета со стороны МВФ должно прекратиться до 2023 года, чтобы Украина могла занимать деньги на рыночных условиях и снова становиться независимой от своих заимствований.

«МВФ важен как институциональный кредитор, а не через суммы денег, которые он предоставляет. Большую часть денег мы заняли на международных финансовых рынках. Однако на текущем этапе развития страна нуждается в помощи МВФ, и мы делаем все возможное, чтобы продолжать сотрудничество и выполнять условия программы», — отметил он.

Министр отметил, что Украина все еще будет зависеть от МВФ в 2021 году, чтобы продолжать сотрудничать с Евросоюзом и Всемирным банком и занимать деньги на рынке по приемлемым процентным ставкам.

Он также заявил, что Украина хочет получать соответствующую финансовую помощь от ЕС.

«До вступления в ЕС другие восточноевропейские страны уже получали субсидии, инвестиции в инфраструктуру и экономику. Это облегчило им трансформацию и интеграцию на европейский рынок. К сожалению, нам пришлось решать наши проблемы самостоятельно в течение 30 лет. За последние 6 лет мы получили 156 миллионов евро субсидий. Большая часть денег идет на экспертную и техническую помощь. Мы получили займы на сумму более 4,4 млрд евро. Этого для такой большой страны, как Украина, недостаточно. Мы хотели бы более открытого диалога относительно того, какие усилия мы прилагаем, чтобы быть готовыми к вступлению в ЕС, и какая помощь нам предоставляется», — отметил Марченко.

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