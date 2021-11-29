«Тарифная» комиссия оштрафовала 5 компаний на 8,5 миллиона гривен

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала 5 компаний на 1,7 млн грн каждую за нарушения на рынке электроэнергии.

Об этом сообщается на сайте Комиссии.

«НКРЭКУ приняла решение применить к ООО „Запорожский энергетический альянс“, ООО „Йе Энергия“, ООО „Стелла Энерджи“, ООО „ТЕТ Групп“ и ООО „СВ-Энерджи“ максимальный штраф в размере 1 млн 700 тыс. грн за нарушение требований законодательства в сфере функционирования рынка электрической энергии. Регулятор обращает внимание на недопустимость нарушения трейдерами правил работы на рынке электрической энергии, в том числе в части деятельности по перепродаже электрической энергии (трейдерской деятельности) и по поставке электрической энергии потребителю», — говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные компании не придерживались обязанности осуществлять куплю-продажу электрической энергии по двусторонним договорам и на организованных сегментах рынка электрической энергии в соответствии с действующим законодательством; заключали договоры, которые противоречат закону о рынке электроэнергии.

Кроме того, компании не соблюдали ограничения объемов продажи электроэнергии на рынке «на сутки вперед» в расчетном периоде (месяце) в размере до 10% от зарегистрированного объема покупки энергии по двусторонним договорам у производителей электрической энергии и/или гарантированного покупателя в соответствующий период.