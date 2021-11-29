Отмывание денег и мошенничество: прокуратура ЕС расследует дел на €5 миллиардов

Офис прокурора Европейского Союза с июня инициировал более 500 дел об отмывании денег, мошенничестве и трансграничной коррупции на общую сумму около 5 млрд евро.
Об этом заявила главный прокурор Евросоюза Лаура Ковеши во время онлайн-выступления на открытии Международного форума по вопросам клептократии и незаконных финансовых потоков.
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Она добавила, что делегированные прокуроры Офиса прокурора ЕС имеют полный объем полномочий в национальных правовых системах, доступ к базам данных на уровне государственных органов и органов ЕС.
Кроме того, офис прокурора ЕС имеет полномочия инициировать трансграничные расследования, обеспечивать сотрудничество с третьими странами и обращаться с запросами к государствам, которые не являются членами ЕС, с целью получения определенной информации, отметила Ковеши.
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