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Отмывание денег и мошенничество: прокуратура ЕС расследует дел на €5 миллиардов

Отмывание денег и мошенничество: прокуратура ЕС расследует дел на €5 миллиардов

Офис прокурора Европейского Союза с июня инициировал более 500 дел об отмывании денег, мошенничестве и трансграничной коррупции на общую сумму около 5 млрд евро.

Об этом заявила главный прокурор Евросоюза Лаура Ковеши во время онлайн-выступления на открытии Международного форума по вопросам клептократии и незаконных финансовых потоков.

«Прокуратура Е С — это специализированная прокуратура, которая расследует отмывание денег и мошенничество. К нашим полномочиям также относятся дела, связанные с трансграничной коррупцией. С 4 июня мы начали работать очень активно — инициировано более 500 дел на общую сумму около 5 млрд евро. Это только начало», — сказала Ковеши.

Она добавила, что делегированные прокуроры Офиса прокурора ЕС имеют полный объем полномочий в национальных правовых системах, доступ к базам данных на уровне государственных органов и органов ЕС.

Кроме того, офис прокурора ЕС имеет полномочия инициировать трансграничные расследования, обеспечивать сотрудничество с третьими странами и обращаться с запросами к государствам, которые не являются членами ЕС, с целью получения определенной информации, отметила Ковеши.

По материалам Укринформ
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