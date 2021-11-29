ПриватБанк снизил ставки кредитования бизнеса

ПриватБанк в декабре снизил ставки кредитования для малого бизнеса и предпринимателей. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал, как изменились ставки.
Как сообщил руководитель Дирекции обслуживания бизнес-клиентов Приватбанка Евгений Заиграев, при условии регистрации на сайте проекта для новых заемщиков будет действовать льготная ставка кредитования по программе финансирования предпринимателей «КУБ».
Акционная ставка составляет 1,4% в месяц от первоначальной суммы кредита за первые полгода и 1,2% в месяц за следующий срок пользования кредитом.
Документы для получения «КУБа» можно за 2 минуты передать в «Приват24 для бизнеса» как с компьютера, так и со смартфона. Заявку на получение финансирования можно оформить здесь.
Вообще ПриватБанк предоставляет бизнес-кредиты в течение трех дней, а подписать документы можно прямо в смартфоне с сервисом SmartID (бесплатно).
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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