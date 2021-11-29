ПриватБанк снизил ставки кредитования бизнеса

ПриватБанк в декабре снизил ставки кредитования для малого бизнеса и предпринимателей. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал, как изменились ставки.

Как сообщил руководитель Дирекции обслуживания бизнес-клиентов Приватбанка Евгений Заиграев, при условии регистрации на сайте проекта для новых заемщиков будет действовать льготная ставка кредитования по программе финансирования предпринимателей «КУБ».

Акционная ставка составляет 1,4% в месяц от первоначальной суммы кредита за первые полгода и 1,2% в месяц за следующий срок пользования кредитом.

Документы для получения «КУБа» можно за 2 минуты передать в «Приват24 для бизнеса» как с компьютера, так и со смартфона. Заявку на получение финансирования можно оформить здесь.

Вообще ПриватБанк предоставляет бизнес-кредиты в течение трех дней, а подписать документы можно прямо в смартфоне с сервисом SmartID (бесплатно).

Справка Finance.ua:

в стране скоро заработает программа «Украинская мечта», благодаря которой граждане, которые платят налоги, смогут взять кредит на выгодных условиях для приобретения себе недвижимости, авто или же на образование;

monobank с 1 декабря изменяет процентную ставку по депозитам в гривне.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.