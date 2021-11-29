Scania поделилась планами по электрификации своих автомобилей

Сегодня около четверти глобальных выбросов СО2 приходится на транспорт, поэтому ведущие производители коммерческих автомобилей активно работают над новыми экологически чистыми машинами. Например, компания Scania уже освоила производство электрических грузовиков и автобусов, которые могут проехать без подзарядки до 250 км с дальнейшим увеличением до 500 км.
Что же касается аккумуляторного грузовика (BEV) полной массой 29 т для городских перевозок, то сегодня на его зарядку нужно всего 90 минут. Если говорить о подзаряжаемой гибридной модели (BHEV), с аналогичной полной массой, то эта машина может проехать исключительно на электротяге до 60 км.
В связи с глобальным потеплением Scania подписала обязательства полностью достичь нулевого уровня СО2 к 2040 году. А тем временем компания представила дорожную карту электрификации до 2025 года.
Так, в 2022 году на рынок выйдет 36-тонный грузовик PHEV с запасом хода на электротяге 60 км, время зарядки которого сократится до 30 минут. На 2023-й запланировано появление более тяжелых аккумуляторных машин BEV для региональных перевозок. Они будут способны работать в течении четырех часов – при полной массе 40 т и трех часов – при 60-тонной нагрузке. В 2024 году дебютируют электрические магистральные тягачи, которые смогут подзаряжаться всего за 45 минут во время обязательных остановок для отдыха водителей. Такие автомобили смогут работать от 4 до 4,5 часов, в зависимости от полной массы автопоезда – 40 или 60 тонн.
И наконец к 2025 году Scania поставила задачу электрифицировать машины для строительства и лесовозы, доведя долю продаж экологически чистых автомобилей до 10% от общего объема реализации. И все это с тем, чтобы еще через пять лет и вовсе довести этот показатель до 50%.
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