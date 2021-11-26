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Топ-20 новых кроссоверов октября

Топ-20 новых кроссоверов октября

Пока европейские аналитики отмечают долю кроссоверов на российском рынке новых легковых автомобилей на уровне до 46%, в Украине SUV (sport utility vehicle) всех размеров, как говорится, «делают погоду» на самом деле.

Аналитики auto.ria определили, какие кроссоверы были самыми популярными в октябре в Украине.

По итогам продаж новых автомобилей в октябре 2021 года доля SUV в общем количестве легковушек, которые впервые получили номера, в Украине перевалила за 62% – более 5 тыс. авто из 8 186.

Что происходило на рынке? Изменить преимущества не смог даже “процессорный кризис”, из-за которого некоторые модели оказались полностью распроданными и доступными к заказу на неопределенный срок. Судя по динамике некоторых брендов, если покупатель и шел из автосалона без желаемого кроссовера, он чаще отправлялся к дилеру другой марки – за другим кроссовером, который есть в наличии.

Именно этим объясняют всплеск продаж Chery Tiggo 4 (+5 позиций в первой десятке рейтинга самых популярных кроссоверов), Suzuki SX4 (+8 позиций) и Nissan X-Trail (+8 строк). А настоящему прорыву Skoda Karoq, вероятно, способствовали сразу несколько причин: вялые продажи в сентябре (69 машин и 22 строчка рейтинга по итогам первого месяца осени) и последующий всплеск активности дилеров, вызванный необходимостью расчистить производственные мощности и склады перед обновлением модели 30 ноября. Как следствие, октябрь для «Карока» прошел живо: 140 проданных авто и «взлет» на 8 место.

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В то же время привычные лидеры оставили за собой верхние места рейтинга разве что благодаря «запасу прочности»: в октябре у Kia Sportage оказалось на 216 покупателей меньше, чем было месяц назад (минус почти 32%). 217 сделок (минус 41%) недосчитался Toyota RAV4, что заставило японский кроссовер уступить второе место рейтинга румынскому Renault Duster, который умудрился закончить октябрь с минимальными потерями (минус 12 машин или 3,5%).

Какие кроссоверы покупали украинцы в октябре 2021 года:

  • Kia Sportage: 463 авто;
  • Renault Duster: 339 авто;
  • Toyota RAV4: 309 авто;
  • Chery Tiggo 4: 244 авто;
  • Mitsubishi Outlander: 199 авто;
  • Suzuki SX4: 185 авто;
  • Nissan X-Trail: 150 авто;
  • Skoda Karoq: 140 авто;
  • Nissan Qashqai: 130 авто;
  • Toyota Land Cruiser Prado: 124 авто;
  • Mazda CX-5: 122 авто;
  • Hyundai Tucson:: 121 авто;
  • Toyota Land Cruiser: 118 авто;
  • Suzuki Vitara: 108 авто;
  • Ford Kuga: 91 авто;
  • Chery Tiggo 2: 88 авто;
  • BMW X5: 78 авто;
  • Volvo XC90: 74 авто;
  • Mitsubishi ASX: 73 авто;
  • Chery Jetour X70: 68 авто.

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По материалам Finance.UA
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