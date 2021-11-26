Руководители финансовых компаний оценили состояние сектора как лучшее с 2018 года — Нацбанк

Финансовые компании улучшили оценку текущего состояния финансового сектора Украины до рекордного уровня с мая 2018 года.
Об этом свидетельствуют результаты “Опроса о системных рисках финансового сектора” за ноябрь 2021 года, передает пресс-служба Национального банка.
Почти 40% топ-менеджеров считают, что ситуация в финсекторе за прошедшие полгода улучшилась. Впервые респонденты оценили устойчивость финансового сектора к значительным негативным событиям выше среднего уровня.
Читайте также: Бизнес ожидает ухудшения результатов своей деятельности на фоне ужесточения карантина
Большинство руководителей финучреждений не ожидали ухудшения состояния финансового сектора в следующие шесть месяцев, в то же время пятая часть опрошенных прогнозировали его улучшение.
Респонденты по-прежнему считали главным источником риска общий уровень коррупции, деятельность правоохранительных органов и судебной системы. Риск возможной эскалации военных действий со стороны РФ на востоке страны впервые с начала опроса вошел в тройку крупнейших рисков.
Оценки влияния экономических факторов в дальнейшем улучшались, хотя заметно выросли инфляционные риски. Новые факторы рисков “карантинные противоэпидемические меры” и “климатические изменения” заняли восьмое и восемнадцатое места соответственно. В целом склонность финансовых учреждений к риску за последние полгода несколько повысилась.
График: НБУ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Нафтогаз» привяжет цены на газ для населения к его стоимости в Европе — прогнозВчера, 19:47 - 2588 37
Украинцы будут платить за яйца по 40 гривен: почему взлетят цены10 ч. назад - 1727 22
Налог на покупку авто или квартиры: Гетманцев анонсировал законопроект6 ч. назад - 4398 12
Украина проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple — ЗеленскийВчера, 15:12 - 1100 9
«Тысяча за вакцинацию»: алгоритм действийВчера, 16:00 - 2655 8
В «Дії» теперь можно получить справку о трудовом стаже: как это сделать (видео)Вчера, 20:01 - 11169 4
Налог на покупку авто или квартиры: Гетманцев анонсировал законопроект6 ч. назад - 4398 12
Межбанк: неожиданный обвал курса доллара и сплошные курьезы по евроВчера, 18:09 - 4281 1
Новые налоги для владельцев паев: сколько и за что придется платить5 ч. назад - 2902 2
«Нафтогаз» привяжет цены на газ для населения к его стоимости в Европе — прогнозВчера, 19:47 - 2588 37
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средствоПозавчера, 12:28 - 505
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 847
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 254
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 774 1
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1610 1