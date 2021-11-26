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Руководители финансовых компаний оценили состояние сектора как лучшее с 2018 года — Нацбанк

Руководители финансовых компаний оценили состояние сектора как лучшее с 2018 года — Нацбанк

Финансовые компании улучшили оценку текущего состояния финансового сектора Украины до рекордного уровня с мая 2018 года.

Об этом свидетельствуют результаты “Опроса о системных рисках финансового сектора” за ноябрь 2021 года, передает пресс-служба Национального банка.

Почти 40% топ-менеджеров считают, что ситуация в финсекторе за прошедшие полгода улучшилась. Впервые респонденты оценили устойчивость финансового сектора к значительным негативным событиям выше среднего уровня.

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Большинство руководителей финучреждений не ожидали ухудшения состояния финансового сектора в следующие шесть месяцев, в то же время пятая часть опрошенных прогнозировали его улучшение.

Респонденты по-прежнему считали главным источником риска общий уровень коррупции, деятельность правоохранительных органов и судебной системы. Риск возможной эскалации военных действий со стороны РФ на востоке страны впервые с начала опроса вошел в тройку крупнейших рисков.

Оценки влияния экономических факторов в дальнейшем улучшались, хотя заметно выросли инфляционные риски. Новые факторы рисков “карантинные противоэпидемические меры” и “климатические изменения” заняли восьмое и восемнадцатое места соответственно. В целом склонность финансовых учреждений к риску за последние полгода несколько повысилась.


График: НБУ

По материалам Finance.UA
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