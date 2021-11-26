«Дія City» создаст до 450 тысяч рабочих мест, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что введение режима «Дія City» позволит создать в Украине мощнейший IT-хаб в Центральной и Восточной Европе. По его мнению, в Украине внедряются одни из лучших в мире условий для ведения IT-бизнеса и креативной индустрии.

Об этом глава государства заявил во время своего выступления в Верховной Раде 1 декабря.

Читайте также: До 20 миллиардов долларов ВВП. В Минцифры рассказали о перспективах украинской IT-отрасли

Зеленский рассчитывает, что за 5 лет «Дія City» поможет увеличить объем отечественного IT-рынка вдвое и составит около 12 миллиардов долларов. Кроме того, количество рабочих мест, по оценкам президента, возрастет до 450 тысяч.

«Мы строим собственный бизнес, независимый от „хотелок“ чиновников, где учтены все пожелания бизнеса. Для этого мы запускаем „Дія City“, которая позволит создать в Украине самый мощный IT-хаб в Центральной и Восточной Европе», — заявил Зеленский.

По словам президента, украинцы и предприниматели со всего мира получат возможность быстро реализовывать самые амбициозные инновации и бизнес-идеи, а также эффективно их внедрять.

«Это будут одни из лучших условий для ведения IT-бизнеса и креативной индустрии в мире», — заверил Зеленский.

Справка Finance.ua:

Подготовленный ко второму чтению проект предусматривает:

1. Для компаний, которые платят налог на выведенный капитал (ННВК), переходного периода относительно ограничений на работу с ФЛП до 2024 года не будет: с 2024-го расходы на плательщиков единого налога не должны превышать 50%, а с 2025 — 20%.

2. Налоги для компаний резидентов будут следующие:

НДФЛ — 5%;

ЕСВ — 22% от минимальной зарплаты;

военный сбор — 1,5%;

возможность выбора корпоративного налога — ННВК (9%) или налога на прибыль (18%).

3. Компании получат 0% налога на доход физлиц в качестве дивидендов, начисленных компанией-резидентом при условии их выплаты не чаще 1 раза в 2 года.

4. Резиденты «Дія City», которые останутся на модели уплаты налога на прибыль на общих основаниях и у которых годовой лимит дохода будет до 40 млн грн, смогут работать с ФЛП без ограничений все время.