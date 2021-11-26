Что нового на рынке земли

Прошло почти полгода с отмены моратория на продажу сельхозземли частным лицам. И два месяца с принятия Кабмином постановления о порядке подготовки и проведения электронных аукционов по продаже и аренде участков в системе Prozorro.Продажі. Эти события ждали все участники рынка.

Пока что на рынке существует дисбаланс спроса и предложения – желающих купить землю намного больше, чем желающих продать, потому что инвестиции в землю чуть ли не единственный способ получения пассивного дохода. Например, покупка жилья даст 5-7% дохода от аренды, а банковский депозит 1-3% годовых в валюте. Инвестиция в землю дает 7-10% годовых в валюте.

Кто покупает землю

Целевую аудиторию покупателей земли можно разделить на три группы. Первая – это частные инвесторы, которые хотят получать доход от аренды в размере от 7% годовых в валюте.

Вторая группа – аграрии, развивающие бизнес. Пока юрлица не могут покупать землю, эта аудитория нацелена на аренду , в том числе, через электронные аукционы.

Третья группа – девелоперы. Их интересуют участки другого целевого назначения, которые также можно купить на электронных торгах.

Как купить и продать землю

Постановление Кабмина обязало государственные и коммунальные организации, частных и государственных исполнителей, а также банки продавать свою землю через Prozorro.Продажі.

Для этого необходимо зарегистрироваться на бирже, аккредитованной в системе Prozorro.Продажі, такой как Национальная Электронная Биржа (НЭБ). После чего участник может выставлять участок на торги или аренду.

Для тех, кто хочет купить или арендовать землю также нужно зарегистрироваться на площадке системы Prozorro.Продажі, оплатить регистрационные и гарантийные взносы, подать заявление об участии в торгах и необходимый пакет документов.

НЭБ работает в Prozorro.Продажі 5 лет, мы точно можем сказать, что онлайн-торги наиболее эффективный инструмент для купли-продажи имущества по рыночной цене на равных условиях для всех сторон.

Потенциальные покупатели получают прозрачный доступ к участкам государственной и коммунальной собственности, чего не было ранее. Теперь принять участие в онлайн-аукционе может каждый. Для физлиц это реальный шанс выгодно продать или купить: биржа поможет продавцам корректно подать объявление, а покупателям подготовит экспертизу рынка и сформирует стратегию для победы в торгах.

Евгения Божко, управляющий партнер Национальной Электронной Биржи