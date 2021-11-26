Ломбарды за квартал лишились почти трети залогового имущества

По итогам третьего квартала коэффициент покрытия ломбардных кредитов залогами упал до 104%, самого низкого уровня за последние три года.
Это следует из квартального обзора небанковского финансового сектора НБУ.
В Нацбанке это объясняют тем, что в третьем квартале объемы выдачи новых кредитов немного уменьшились. Тогда как займы, выданные ранее, активно погашались.
График: НБУ
Как известно, львиная доля ломбардных кредитов выдается под залог ювелирных изделий и украшений. Поэтому стоимость залогового имущества напрямую зависит от цен на драгоценные металлы. В связи с этим следует отметить, что в третьем квартале цена на золото практически не изменилась, находясь на уровне менее $1800 за тройскую унцию.
В то же время в НБУ отмечают, что в третьем квартале темпы прироста доходов ломбардов превысили рост расходов, что обеспечило увеличение прибыли. Рентабельность ломбардов выросла за последние три года до рекордного уровня в 10%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Нафтогаз» привяжет цены на газ для населения к его стоимости в Европе — прогнозВчера, 19:47 - 2287 37
Украинцы будут платить за яйца по 40 гривен: почему взлетят цены8 ч. назад - 1538 20
«Тысяча за вакцинацию»: алгоритм действийВчера, 16:00 - 2534 8
Украина проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple — ЗеленскийВчера, 15:12 - 1054 7
Налог на покупку авто или квартиры: Гетманцев анонсировал законопроект5 ч. назад - 3551 6
В «Дії» теперь можно получить справку о трудовом стаже: как это сделать (видео)Вчера, 20:01 - 9869 4
Межбанк: неожиданный обвал курса доллара и сплошные курьезы по евроВчера, 18:09 - 4122 1
Налог на покупку авто или квартиры: Гетманцев анонсировал законопроект5 ч. назад - 3551 6
«Тысяча за вакцинацию»: алгоритм действийВчера, 16:00 - 2534 8
Новые налоги для владельцев паев: сколько и за что придется платить4 ч. назад - 2316 2
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средствоПозавчера, 12:28 - 489
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 833
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 252
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 771 1
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1599 1