Ломбарды за квартал лишились почти трети залогового имущества

По итогам третьего квартала коэффициент покрытия ломбардных кредитов залогами упал до 104%, самого низкого уровня за последние три года.

Это следует из квартального обзора небанковского финансового сектора НБУ.

В Нацбанке это объясняют тем, что в третьем квартале объемы выдачи новых кредитов немного уменьшились. Тогда как займы, выданные ранее, активно погашались.



График: НБУ

Как известно, львиная доля ломбардных кредитов выдается под залог ювелирных изделий и украшений. Поэтому стоимость залогового имущества напрямую зависит от цен на драгоценные металлы. В связи с этим следует отметить, что в третьем квартале цена на золото практически не изменилась, находясь на уровне менее $1800 за тройскую унцию.

В то же время в НБУ отмечают, что в третьем квартале темпы прироста доходов ломбардов превысили рост расходов, что обеспечило увеличение прибыли. Рентабельность ломбардов выросла за последние три года до рекордного уровня в 10%.