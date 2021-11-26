Бизнес ожидает ухудшения результатов своей деятельности на фоне ужесточения карантина

Бизнес в ноябре ухудшил оценки экономического состояния своих предприятий.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ІОДА), который Национальный банк рассчитывает ежемесячно.

В ноябре 2021 года он составил 49.8 по сравнению с 51.4 в октябре и впервые за 7 месяцев (с мая 2021 года) незначительно снизился ниже нейтрального уровня.

Резкое подорожание энергоносителей, дефицит сырьевых товаров, увеличение производственных затрат и рост заболеваемости в Украине и в мире ухудшили оценки предприятий большинства секторов экономики, которые участвуют в ежемесячных опросах.

Предприятия сферы услуг наиболее существенно отреагировали на усиление карантинных ограничений ухудшением ожиданий своих экономических результатов: секторальный индекс в ноябре снизился ниже равновесного уровня и составил 48.8 (в октябре – 51.3). Респонденты не ожидали изменений объемов предоставленных услуг и новых заказов.

Предприятия торговли не ожидали изменений в результатах деятельности: секторальный индекс в ноябре составил 50.0 по сравнению с 52.2 в октябре. Респонденты сохранили положительные ожидания относительно объема товарооборота и объема закупки товаров для продажи. Несмотря на высокие оценки относительно закупочных цен, почти треть предприятий торговли настроены на снижение торговой маржи.

Ожидания предприятий строительства второй месяц подряд находятся практически на нейтральном уровне: в ноябре секторальный индекс составил 50.4 (в октябре – 50.2). Респонденты несколько улучшили оценки объемов выполненных строительных работ и новых заказов, а также закупки услуг подрядчиков. В то же время ожидания роста цен на продукцию (услуги) собственного производства остаются очень высокими.

Предприятия промышленности несколько ослабили, но сохранили оптимистичные оценки результатов деятельности и перспектив своего развития: в ноябре секторальный индекс составил 50.7 (в октябре – 51.1). Респонденты незначительно улучшили ожидания относительно объема изготовленной продукции. В то же время они были сдержаннее в своих ожиданиях относительно объема новых заказов, в том числе экспортных.

Предприятия всех секторов экономики прогнозируют дальнейший рост цен на свою продукцию/услуги на фоне подорожания сырья, материалов и товаров поставщиков. Общие оценки по занятости ухудшились: предприятия всех секторов не ожидают увеличения численности работников. У предприятий строительства – наихудшие ожидания в отношении найма, предприятия услуг сохраняют нейтральные оценки.