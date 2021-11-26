0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 71 0

Бизнес ожидает ухудшения результатов своей деятельности на фоне ужесточения карантина

Бизнес ожидает ухудшения результатов своей деятельности на фоне ужесточения карантина

Бизнес в ноябре ухудшил оценки экономического состояния своих предприятий.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ІОДА), который Национальный банк рассчитывает ежемесячно.

В ноябре 2021 года он составил 49.8 по сравнению с 51.4 в октябре и впервые за 7 месяцев (с мая 2021 года) незначительно снизился ниже нейтрального уровня.

Резкое подорожание энергоносителей, дефицит сырьевых товаров, увеличение производственных затрат и рост заболеваемости в Украине и в мире ухудшили оценки предприятий большинства секторов экономики, которые участвуют в ежемесячных опросах.

Предприятия сферы услуг наиболее существенно отреагировали на усиление карантинных ограничений ухудшением ожиданий своих экономических результатов: секторальный индекс в ноябре снизился ниже равновесного уровня и составил 48.8 (в октябре – 51.3). Респонденты не ожидали изменений объемов предоставленных услуг и новых заказов.

Предприятия торговли не ожидали изменений в результатах деятельности: секторальный индекс в ноябре составил 50.0 по сравнению с 52.2 в октябре. Респонденты сохранили положительные ожидания относительно объема товарооборота и объема закупки товаров для продажи. Несмотря на высокие оценки относительно закупочных цен, почти треть предприятий торговли настроены на снижение торговой маржи.

Ожидания предприятий строительства второй месяц подряд находятся практически на нейтральном уровне: в ноябре секторальный индекс составил 50.4 (в октябре – 50.2). Респонденты несколько улучшили оценки объемов выполненных строительных работ и новых заказов, а также закупки услуг подрядчиков. В то же время ожидания роста цен на продукцию (услуги) собственного производства остаются очень высокими.

Предприятия промышленности несколько ослабили, но сохранили оптимистичные оценки результатов деятельности и перспектив своего развития: в ноябре секторальный индекс составил 50.7 (в октябре – 51.1). Респонденты незначительно улучшили ожидания относительно объема изготовленной продукции. В то же время они были сдержаннее в своих ожиданиях относительно объема новых заказов, в том числе экспортных.

Предприятия всех секторов экономики прогнозируют дальнейший рост цен на свою продукцию/услуги на фоне подорожания сырья, материалов и товаров поставщиков. Общие оценки по занятости ухудшились: предприятия всех секторов не ожидают увеличения численности работников. У предприятий строительства – наихудшие ожидания в отношении найма, предприятия услуг сохраняют нейтральные оценки.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.